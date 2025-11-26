Никакой капитуляции: Писториус выступил против принуждения Украины к "мирному соглашению"

В деле мира между Украиной и Россией не может быть заключения мирного соглашения путем принуждения Украины к капитуляции. Также Украина должна иметь возможность защитить себя в будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса, которого цитирует n-tv .

На фоне активизации мирных переговоров Писториус предостерег под любого принуждения Украины к "односторонним территориальным уступкам". Также он отверг возможность ограничения украинской армии, отметив, что страна должна иметь способность защитить себя в будущем.

Писториус отметил, что для этого нужны сильная армия и надежные гарантии безопасности - в первую очередь от Соединенных Штатов. Также, по его словам, все, что влияет на будущее европейских государств, НАТО, или стран Евросоюза, не должно обсуждаться "над нашими головами".

"Другими словами, мы сами решаем свое будущее. И не должно быть фальшивого мира для Украины. Не должно быть мира, который означает капитуляцию", - резюмировал он.