Жодного футболіста "Шахтаря": УПЛ назвала символічну збірну 3-го туру

Максим Задерака (фото: instagram.com/fckryvbas)
Автор: Катерина Урсатій

Професійна футбольна ліга України підбила підсумки 3-го туру, оголосивши імена найкращих футболіста та наставника. Цікавою особливістю стало те, що до символічної команди не потрапив жоден гравець донецького "Шахтаря".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал УПЛ у соцмережі Telegram.

Найкращий гравець і топ-5 туру

Звання найкращого гравця 3-го туру здобув Максим Задерака з "Кривбаса", який оформив дубль у ворота "Зорі" (3:2).

Утім, до п'ятірки найкращих також увійшли: "Металіста 1925" Рамік Гаджієв, форвард "Зорі" Пилип Будківський, а також центральний півзахисник "Металіста 1925" Іван Калюжний, які розділили 3-4 місця в рейтингу. П'яте місце дісталося півзахиснику "Динамо" Миколі Михайленку, який мінімально випередив голкіпера "Кривбаса" Олександра Кемкіна.

Найкращі гравців 3-го туру УПЛ:

  • Максим Задерака ("Кривбас") - найкращий гравець туру.
  • Рамік Гаджієв ("Металіст 1925") - посів друге місце в рейтингу.
  • Пилип Будківський ("Зоря") і Іван Калюжний ("Металіст 1925") - ці гравці розділили третє місце, набравши однакову кількість балів.
  • Микола Михайленко ("Динамо") - замикає п'ятірку найкращих.

Михайленко з мінімальною перевагою випередив воротаря Олександра Кемкіна ("Кривбас").

Крім цього, експерти виділили інші помітні виступи гравців туру: Арінальдо Ррапай ("Колос"), Євгеній Морозко ("Кудрівка"), Олег Білик ("Епіцентр") та Віталій Роман ("Рух").

Найкращий тренер туру

Турнірна група з 39 експертів визнала найкращим тренером Василя Баранова ("ЛНЗ"), який здобув перемогу над "Поліссям" (2:0).

До трійки також увійшли Патрік ван Леувен ("Кривбас") та Младен Бартуловіч ("Металіст 1925"). Також у топ-3 потрапили Руслан Ротань ("Полісся") та Руслан Костишин ("Колос").

Варто відзначити, що жоден гравець "Шахтаря" не потрапив до основної одинадцятки, попри перемогу команди над "Вересом".

 

Нагадаємо, що за підсумками 3-го туру української Прем'єр-Ліги турнір вперше в сезоні отримав одноосібного лідера, яким став київське "Динамо".

Також читайте про 10 найдорожчих гравців УПЛ прямо зараз.

Раніше оцінили шанси "Полісся" проти італійської "Фіорентини" в Лізі конференцій.

