Ни одного футболиста "Шахтера": УПЛ назвала символическую сборную 3-го тура

Лучший игрок и топ-5 тура

Звание лучшего игрока 3-го тура получил Максим Задерака из "Кривбасса", который оформил дубль в ворота "Зари" (3:2).

В топ-5 также вошли:

Рамик Гаджиев ("Металлист 1925")

Филипп Будковский ("Заря")

Иван Калюжный ("Металлист 1925")

Николай Михайленко ("Динамо")

Михайленко с минимальным преимуществом опередил вратаря Александра Кемкина ("Кривбасс").

Кроме этого, эксперты выделили другие заметные выступления игроков тура: Аринальдо Ррапай ("Колос"), Евгений Морозко ("Кудривка"), Олег Билык ("Эпицентр") и Виталий Роман ("Рух").

Лучший тренер тура

Турнирная группа из 39 экспертов признала лучшим тренером Василия Баранова ("ЛНЗ"), который одержал победу над "Полесьем" (2:0).

В тройку также вошли Патрик ван Леувен ("Кривбасс") и Младен Бартулович ("Металлист 1925"). Также в топ-3 попали Руслан Ротань ("Полесье") и Руслан Костышин ("Колос").

Стоит отметить, что ни один игрок "Шахтера" не попал в основную одиннадцатку, несмотря на победу команды над "Вересом".