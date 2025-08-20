Ни одного футболиста "Шахтера": УПЛ назвала символическую сборную 3-го тура

Профессиональная футбольная лига Украины подвела итоги 3-го тура, объявив имена лучших футболиста и наставника. Интересной особенностью стало то, что в символическую команду не попал ни один игрок донецкого "Шахтера".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал УПЛ в соцсети Telegram.
Звание лучшего игрока 3-го тура получил Максим Задерака из "Кривбасса", который оформил дубль в ворота "Зари" (3:2).
В топ-5 также вошли:
Михайленко с минимальным преимуществом опередил вратаря Александра Кемкина ("Кривбасс").
Кроме этого, эксперты выделили другие заметные выступления игроков тура: Аринальдо Ррапай ("Колос"), Евгений Морозко ("Кудривка"), Олег Билык ("Эпицентр") и Виталий Роман ("Рух").
Турнирная группа из 39 экспертов признала лучшим тренером Василия Баранова ("ЛНЗ"), который одержал победу над "Полесьем" (2:0).
В тройку также вошли Патрик ван Леувен ("Кривбасс") и Младен Бартулович ("Металлист 1925"). Также в топ-3 попали Руслан Ротань ("Полесье") и Руслан Костышин ("Колос").
Стоит отметить, что ни один игрок "Шахтера" не попал в основную одиннадцатку, несмотря на победу команды над "Вересом".
Напомним, что по итогам 3-го тура украинской Премьер-Лиги турнир впервые в сезоне получил единоличного лидера, которым стал киевское "Динамо".
Также читайте о 10 самых дорогих игроках УПЛ прямо сейчас.
Ранее оценили шансы "Полесья" против итальянской "Фиорентины" в Лиге конференций.