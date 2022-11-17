Жодних слідів другої ракети у Пшеводуві поки що не виявлено, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда, перебуваючи сьогодні у Пшеводуві, заявив, що наразі слідів другої ракети на місці падіння не виявлено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання polsatnews.pl.
Дуда наголосив на тому, що це однозначно нещасний випадок, у розслідуванні якого беруть участь українські експерти.
"Я говорив з президентом Володимиром Зеленським. Це надзвичайно складна ситуація для України і є значні емоції, великий стрес. Пам’ятайте, що в останні дні Україна зазнала надзвичайно масованого ракетного обстрілу з боку Росії, яка безжально і жорстоко випустила кілька сотень ракет по Україні. Вони впали на українські міста практично по всій країні, включно із Західною Україною, також біля нашого кордону. Гинули люди, прості громадяни, не українські воїни, а звичайні мирні жителі. Тому це надзвичайно складна ситуація", - підкреслив президент.
Він ще раз зауважив, що сталася ненавмисна аварія - трагедія, особливо для тих, хто втратив батька, чоловіка.
Щодо доступу української сторони до процесу, Дуда ще раз попередив, що ці дії є жорстко регламентованими і відбуваються згідно з чинним законодавством.
"Гадаю, що президент Зеленський зараз також збирає інформацію та матеріали від військового керівництва української армії та українських служб. Просто кожен робить це самостійно. У США є своя інформація, у Польщі є своя інформація, і Україна, безперечно, має свою інформацію", - наголосив польський президент.
Нагадаємо, що відразу після падіння ракети ввечері 15 листопада польські медіа заявили про наявність двох ракет, які вибухнули у польському селі Пшеводуві, яке знаходиться на кордоні з Україною. Проте вже наступного дня йшлося про одну ракету, яку у повітряному просторі Польщі спостерігав літак НАТО. Він відстежив ракету, яка впала на території країни.
У той самий день американські експерти припустили, що попередньо в Польщі могла впасти ракета української протиповітряної оборони, яка намагалася збити російську ціль. При цьому всі країни Європейського союзу, Великобританія, Канада, США та багато інших країн світу, а також НАТО впевнені, що саме Росія несе пряму відповідальність за ракетний удар по Польщі, який призвів до загибелі мирних жителів.
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