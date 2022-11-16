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У США припускають, що в Польщі могла впасти ракета української ППО, - ЗМІ

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Вашингтон, Середа 16 листопада 2022 08:41
У США припускають, що в Польщі могла впасти ракета української ППО, - ЗМІ Фото: у США вважають, що в Польщі могла впасти ракета української ППО (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Американські посадовці припускають, що попередньо, в Польщі могла впасти ракета української протиповітряної оборони, яка намагалася збити російську ціль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

"Троє офіційних осіб США заявили, попередні оцінки свідчать про те, що ракета була випущена українськими силами по російській ракеті під час нищівного залпу по електричній інфраструктурі України у вівторок", - пише видання, посилаючись на неназваних чиновників.

Зазначено, що посадовці говорили на умовах анонімності, "оскільки не мали права обговорювати це питання публічно".

При цьому зазначено, що ця інформація суперечить іншому анонімному коментарю із США про те, що ракети РФ 15 листопада перетнули польський кордон.

Нагадаємо, у вівторок 15 листопада по території Польщі було завдано ракетного удару, в результаті атаки були загиблі. Згодом в польському МЗС підтвердили, що ракета була російською та викликали посла РФ із вимогами надати пояснення.

При цьому в США офіційно поки не поспішають з такими висновками. Зокрема, президент США Джо Байден назвав "малоймовірним" те, що ракета, яка впала в Польщі, була випущена з Росії та закликав дочекатися повного результату розслідування.

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Польща ПВО ракетный удар
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