Никаких следов второй ракеты в Пшеводуве пока не обнаружено, - Дуда

Дуда отметил, что это однозначно несчастный случай, в расследовании которого участвуют украинские эксперты.

"Я говорил с президентом Владимиром Зеленским. Это чрезвычайно сложная ситуация для Украины и есть большие эмоции, большой стресс. Помните, что в последние дни Украина испытала чрезвычайно массированный ракетный обстрел со стороны России, которая безжалостно и жестоко выпустила несколько сотен ракет по Украине. Они упали на украинские города практически по всей стране, включая Западную Украину, также у нашей границы. Погибали люди, простые граждане, не украинские военные, а обычные мирные жители. Поэтому это чрезвычайно сложная ситуация", - подчеркнул президент.

Он еще раз отметил, что произошла непреднамеренная авария - трагедия, особенно для тех, кто потерял отца, мужа.

Относительно доступа украинской стороны к процессу, Дуда еще раз предупредил, что эти действия жестко регламентированы и происходят согласно действующему законодательству.

"Думаю, что президент Зеленский сейчас также собирает информацию и материалы от военного руководства украинской армии и украинских служб. Просто каждый делает это самостоятельно. У США есть своя информация, у Польши есть своя информация, и Украина, безусловно, имеет свою информацию", - подчеркнул польский президент.