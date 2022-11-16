Літак НАТО відстежив ракету, яка попала на територію Польщі, - CNN

Фото: Літак НАТО відстежив ракету, яка попала на територію Польщі (perild.com)

У повітряному просторі Польщі 15 листопада перебував літак НАТО. Він відстежив ракету, яка впала на території країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, що цитує військового представника Альянсу.