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В ЄС впевнені, що Росія несе пряму відповідальність за ракетний удар по Польщі, - посол

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Брюссель, Середа 16 листопада 2022 12:38
В ЄС впевнені, що Росія несе пряму відповідальність за ракетний удар по Польщі, - посол Фото: в ЄС заявили, що РФ несе відповідальність за падіння ракет у Польщі (flick com libereurope)
Автор: Наталія Юрченко

Усі країни Європейського союзу впевнені, що Росія несе пряму відповідальність за ракетний удар по Польщі, який призвів до загибелі мирних жителів.

Про це заявив посол Польщі в ЄС Анджей Садось, повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольське видання WNP.

"Усі країни-учасниці підкреслили, що Росія несе пряму відповідальність за вчорашню трагедію, за загибель двох громадян Польщі. Це результат російської агресії проти України", - заявив він.

Дипломат підкреслив, що вчорашня трагедія у Польщі є прямим наслідком масованого ракетного обстрілу України та інфраструктури. При цьому посол заявив, що ракетний удар був і є темою номер один в ЄС, зокрема і на засіданні Комітету постійних представників.

"Усі країни-члени висловили свою повну підтримку та солідарність з польським урядом і польською владою в поточній ситуації", - сказав він.

Нагадаємо, що вчора в Польщі поблизу кордону з Україною впали дві ракети, внаслідок чого загинули двоє людей. Польські ЗМІ заявили, що ракети, ймовірно, були російськими.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що до інциденту причетна Росія.

При цьому у США вважають, що в Польщі могла впасти ракета української ППО.

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