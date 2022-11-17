Жодних слідів другої ракети у Пшеводуві поки що не виявлено, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда, перебуваючи сьогодні у Пшеводуві, заявив, що наразі слідів другої ракети на місці падіння не виявлено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання polsatnews.pl .

Дуда наголосив на тому, що це однозначно нещасний випадок, у розслідуванні якого беруть участь українські експерти.

"Я говорив з президентом Володимиром Зеленським. Це надзвичайно складна ситуація для України і є значні емоції, великий стрес. Пам’ятайте, що в останні дні Україна зазнала надзвичайно масованого ракетного обстрілу з боку Росії, яка безжально і жорстоко випустила кілька сотень ракет по Україні. Вони впали на українські міста практично по всій країні, включно із Західною Україною, також біля нашого кордону. Гинули люди, прості громадяни, не українські воїни, а звичайні мирні жителі. Тому це надзвичайно складна ситуація", - підкреслив президент.

Він ще раз зауважив, що сталася ненавмисна аварія - трагедія, особливо для тих, хто втратив батька, чоловіка.

Щодо доступу української сторони до процесу, Дуда ще раз попередив, що ці дії є жорстко регламентованими і відбуваються згідно з чинним законодавством.

"Гадаю, що президент Зеленський зараз також збирає інформацію та матеріали від військового керівництва української армії та українських служб. Просто кожен робить це самостійно. У США є своя інформація, у Польщі є своя інформація, і Україна, безперечно, має свою інформацію", - наголосив польський президент.