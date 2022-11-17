Никаких следов второй ракеты в Пшеводуве пока не обнаружено, - Дуда
Президент Польши Анджей Дуда, находясь сегодня в Пшеводуве, заявил, что следов второй ракеты на месте падения пока не обнаружены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание polsatnews.pl.
Дуда отметил, что это однозначно несчастный случай, в расследовании которого участвуют украинские эксперты.
"Я говорил с президентом Владимиром Зеленским. Это чрезвычайно сложная ситуация для Украины и есть большие эмоции, большой стресс. Помните, что в последние дни Украина испытала чрезвычайно массированный ракетный обстрел со стороны России, которая безжалостно и жестоко выпустила несколько сотен ракет по Украине. Они упали на украинские города практически по всей стране, включая Западную Украину, также у нашей границы. Погибали люди, простые граждане, не украинские военные, а обычные мирные жители. Поэтому это чрезвычайно сложная ситуация", - подчеркнул президент.
Он еще раз отметил, что произошла непреднамеренная авария - трагедия, особенно для тех, кто потерял отца, мужа.
Относительно доступа украинской стороны к процессу, Дуда еще раз предупредил, что эти действия жестко регламентированы и происходят согласно действующему законодательству.
"Думаю, что президент Зеленский сейчас также собирает информацию и материалы от военного руководства украинской армии и украинских служб. Просто каждый делает это самостоятельно. У США есть своя информация, у Польши есть своя информация, и Украина, безусловно, имеет свою информацию", - подчеркнул польский президент.
Напомним, что сразу после падения ракеты вечером 15 ноября польские медиа заявили о наличии двух ракет, взорвавшихся в польской деревне Пшеводуве, которая находится на границе с Украиной. Однако уже на следующий день речь шла об одной ракете, которую в воздушном пространстве Польши наблюдал самолет НАТО. Он отследил упавшую на территории страны ракету.
В тот же день американские эксперты предположили, что предварительно в Польше могла упасть ракета украинской противовоздушной обороны, пытавшаяся сбить российскую цель. При этом все страны Европейского союза, Великобритания, Канада, США и многие другие страны мира, а также НАТО уверены, что именно Россия несет прямую ответственность за ракетный удар по Польше, приведший к гибели мирных жителей.
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