В Еврокомиссии сделали заявление о мирном плане для Украины
Россия пока не демонстрирует никакой готовности прекратить войну в Украине и согласиться на мирное соглашение. Поэтому давление на РФ нужно продолжать, пока Кремль не будет вынужден пойти на мир.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, которую цитирует The Guardian.
Среди прочего фон дер Ляйен заявила, что сейчас не заметно каких-либо реальных признаков того, что Россия действительно готова прекратить войну в Украине. Поэтому давление на Кремль должно быть продолжено.
"Пока что мы не видели никаких признаков настоящей готовности России прекратить этот конфликт. Поэтому мы должны продолжать давить на Россию, но это также наш долг - прилагать любые усилия, которые могут привести к справедливому и прочному миру", - отметила она.
Президент ЕК добавила, что нужно также придерживаться ключевых принципов в мирном соглашении - "ничего об Украине без Украины, ничего о Европе без Европы, ничего о НАТО без НАТО". Кроме этого, Европа должна обеспечить возвращение похищенных россиянами украинских детей.
"Мы знаем, что это будет нелегко, но мы должны найти способ двигаться вперед. Мы должны найти способ остановить убийства, помочь Украине отстроиться и реконструироваться, вернуть детей и воссоединить семьи. Мы должны найти способ обеспечить длительную безопасность для Украины и для нашего континента в целом, и прежде всего... создать лучшее будущее, европейское будущее для Украины", - резюмировала фон дер Ляйен.
Мирный план США: что известно
Напомним, что недавно в СМИ появился так называемый мирный план по завершению войны России против Украины. США утверждали, что они разработали его, но реальным разработчиком плана оказался российский режим. Это стало точно понятно после того, как издание Bloomberg 26 ноября опубликовало записи разговоров спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа с помощником российского диктатора Юрием Ушаковым.
Сам план сначала состоял из 28 пунктов, которые были неприемлемыми для Украины. В частности он предусматривал передачу России части территорий Донбасса в обмен на предоставление Украине и ЕС долгосрочных гарантий безопасности, сокращение украинской армии, отказ от дальнобойного вооружения и др.
После украинско-американско-европейских переговоров в Женеве 23 ноября издание Financial Times сообщило, что документ был существенно сокращен - вместо 28 пунктов в нем осталось 19. К тому же от российских прихотей там почти ничего не осталось.