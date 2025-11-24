Жодних копій у руки. Кислиця розповів про секретність нової мирної угоди
Для того, щоб уникнути витоку змісту нової мирної угоди США, її копії у Женеві забрали у всіх, окрім керівників делегацій.
Як повідомляє РБК-Україна, про це перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця розповів Financial Times.
За його словами, після проведення переговорів між делегаціями України і США копії мирного плану передали лише главам делегацій країн - керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку і держсекретарю США Марко Рубіо.
Всі копії документа, які були в інших учасників переговорів, забрали після їх завершення.
Тепер керівники делегацій представлять розроблений проєкт президентам України і США.
Нагадаємо, 23 листопада українські чиновники зустрілися з американськими в Женеві для коригування мирного плану США. За словами президента України Володимира Зеленського, багато що змінюється, а команда президента США Дональда Трампа починає чути Україну.
Марко Рубіо також повідомив, що це була дуже продуктивна зустріч. Керівник української делегації Андрій Єрмак розповів, що зустріч була дуже хорошою.
За словами секретаря РНБО Рустема Умєрова, який брав участь у консультаціях, в поточній редакції план США уже відображає більшість українських пріоритетів.
Сьогодні, 24 листопада, видання Financial Times написало, що мирний план США було урізано майже на третину. Наразі у документі замість початкових 28 пунктів залишилось 19.
За словами речника українського МЗС Георгія Тихого, Україна і США домовилися про оновлений варіант мирного плану. Він наголосив, що особливо чутливі питання обговорюватимуть особисто президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп.