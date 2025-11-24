Жодних копій у руки. Кислиця розповів про секретність нової мирної угоди

Для того, щоб уникнути витоку змісту нової мирної угоди США, її копії у Женеві забрали у всіх, окрім керівників делегацій.

Як повідомляє РБК-Україна, про це перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця розповів Financial Times.