Никаких копий в руки. Кислица рассказал о секретности нового мирного соглашения

Для того, чтобы избежать утечки содержания нового мирного соглашения США, его копии в Женеве забрали у всех, кроме руководителей делегаций.

Как сообщает РБК-Украина, об этом первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица рассказал Financial Times.