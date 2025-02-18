Парламент Нідерландів ухвалив резолюцію про можливе розгортання миротворців в Україні

Нідерланди можуть розгорнути миротворчі війська в Україні у разі укладання мирної угоди з Росією. Парламент країни схвалив відповідну резолюцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS .

У документі сказано, що парламент бачить активну роль Нідерландів у забезпеченні стабільності, якщо між Україною та Росією буде досягнуто перемир’я. Це не обов’язково має бути під егідою НАТО через те, що міністр оборони США вже заявив, що США або Альянс не бачать своєї ролі в такій миротворчій місії.

Як повідомляє видання, Нижня палата парламенту Нідерландів просить, щоб уряд зайняв "конструктивну позицію" щодо участі в "післявоєнних миротворчих силах" в Україні.

Миротворчі війська в Україні

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що він "готовий і бажає" розмістити британські війська на території України для забезпечення дотримання мирної угоди в разі потреби.

Швеція також не виключає можливості відправлення миротворчих військ до України.

Водночас прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща не відправлятиме війська в Україну у складі миротворчих сил. Варшава готова продовжити логістичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку України.

За словами президента України Володимира Зеленського, Україні вдалося суттєво просунутися в питанні створення контингенту іноземних військовослужбовців на своїй території. Це може стати першим кроком для створення об'єднаних Збройних сил Європи.

Видання The Washington Post писало, що європейські країни можуть відправити в Україну від 25 до 30 тисяч солдатів у складі миротворчої місії. Така чисельність потенційного військового контингенту, за даними видання, була розкрита у відповідях на лист США, де вони просили європейські країни деталізувати свої можливості для підтримки Києва.

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