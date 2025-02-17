Польський прем'єр підтвердив свою позицію щодо миротворчих військ в Україні

Польща не відправлятиме війська в Україну у складі миротворчих сил. Варшава готова продовжити логістичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку України.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Перед зустріччю європейських лідерів у Парижі, присвяченій реакції континенту на переговори між США і Росією, Туск заявив, що питання польської підтримки "вирішене". Варшава не буде розміщувати польські війська на території України.

"Ми будемо надавати підтримку, за допомогою логістичної та політичної підтримки, іншим країнам, готовим надати такі [жорсткі гарантії безпеки]", - сказав він.

Виступаючи перед журналістами перед вильотом до Парижа, Туск також закликав європейських лідерів "істотно" збільшити витрати на оборону, зазначивши, що 4,7% ВВП Польщі, що набагато перевищує цільовий показник НАТО, є "винятком, а не правилом", і "це необхідно змінити".

Він висловив свою підтримку коментарям США з приводу витрат, заявивши, що "немає сенсу ображатися або дратуватися" з приводу їхніх попереджень про витрати, оскільки Європа "не показала, що здатна на набагато серйозніші інвестиції у власну безпеку".

Він також застеріг від спроб створення будь-яких європейських оборонних форматів за межами НАТО, незважаючи на те, "що говорять деякі люди, іноді в різких виразах... але немає жодних причин для союзників, навіть якщо вони не згодні [з деяких питань], не дійти згоди з найбільш важливих питань".

У своїй заяві, яка прозвучала як докір Великій Британії та США, що підписали Будапештський меморандум 1993 року, покликаний гарантувати безпеку України після відмови від ядерного арсеналу, він також заявив, що лідери країн, які розглядають можливість дати такі обіцянки нині, мають бути готові підкріпити їх діями.

Нагадаємо, у середині грудня 2024 року президент Франції Еммануель Макрон обговорив питання розгортання солдатів європейських країн як миротворців в Україні з польським прем'єром Дональдом Туском, який тоді заявив, що Варшава "не планує жодних подібних дій".