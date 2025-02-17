Стармер заявив про готовність відправити британські війська в Україну

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив, що він готовий і бажає розмістити війська країни в Україні. Це може відбутися для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

Британський прем'єр зазначив, що ухвалив таке рішення не легковажно, позаяк може йтися про потенційну "небезпеку" для військовослужбовців Сполученого Королівства.

За його словами, це, зокрема, означає "готовність і бажання зробити внесок у забезпечення гарантій безпеки України шляхом розміщення наших власних військ на місцях, якщо це необхідно".

"Я не кажу це легковажно. Я дуже глибоко відчуваю відповідальність, пов'язану з потенційною загрозою для британських військовослужбовців і жінок", - сказав Стармер.

Британське видання зазначає, що це "перший раз, коли він прямо заявив, що розглядає можливість розміщення британських миротворців в Україні".

Стармер прибув на зустріч європейських лідерів у Парижі

Також повідомляється, що Стармер прибув на екстрений саміт за участі європейських лідерів в Парижі у понеділок, який був скликаний президентом Франції Еммануелем Макроном.

Макрон ініціював таку зустріч після того, як з’ясувалося, що європейські лідери не були запрошені на перші мирні переговори щодо України між США та Росією, а високопоставлені члени адміністрації американського президента Дональда Трампа повідомили, що підтримка безпеки Європи з боку Штатів буде скорочена.

"Тиск" на союзників у Європі та "унікальна роль" Лондона

Як пише The Telegraph, рішення Стармера стане тиском на союзників, зокрема на Німеччину, з метою публічно підтримати ідею щодо відправки європейських миротворчих сил в Україну.

Стармер також припустив, що Британія може відігравати "унікальну роль" як міст між Європою та США в мирному процесі в Україні.

"Велика Британія готова відігравати провідну роль у прискоренні роботи щодо гарантій безпеки для України. Це включає подальшу підтримку українських військових, куди Велика Британія вже виділяє 3 мільярди фунтів стерлінгів на рік принаймні до 2030 року", - написав він у своїй статті на Telegraph.

Також прем'єр Британії звернув увагу, що будь-яка роль у допомозі гарантувати безпеку України "допомагає гарантувати безпеку нашого континенту та безпеки цієї країни".

"Кінець цієї війни, коли він настане, не може просто стати тимчасовою паузою перед тим, як (російський диктатор Володимир) Путін знову атакує", - каже Стармер.

Рішення Стармера може бути пов'язане із заявами США на Мюнхенській конференції

Як пише Telegraph, джерело, знайоме з думками сера Кіра, сказало, що його рішення зробити відповідні заяви перед зустріччю в Парижі "було частково результатом заяв США на Мюнхенській конференції з безпеки минулих вихідних, коли представники адміністрації США дали зрозуміти, що Європі доведеться відігравати більшу роль у власному захисті".

У своїй статті на Telegraph британський прем'єр написав, що "ці вирішальні дні попереду визначатимуть майбутню безпеку нашого континенту".

"Як я скажу в Парижі, мир приходить через силу. Але вірно й зворотне. Слабкість веде до війни... Це момент для всіх нас, щоб активізуватися - і Сполучене Королівство зробить це, тому що це правильно для цінностей і свобод, які ми цінуємо, і тому, що це фундаментально для нашої власної національної безпеки", - зазначив Стармер.

Також британське видання пише, що він планує обговорити будь-які домовленості, які будуть погоджені за підсумками переговорів у Парижі, із Трампом у Вашингтоні, де обидва лідери мають зустрітися до кінця лютого.

Питання щодо відправки миротворців до України

Нагадаємо, дискусії щодо можливого розміщення миротворців в Україні після припинення вогню у рамках домовленостей між Києвом та Москвою для унеможливлення подальшої військової агресії з боку РФ тривають вже кілька місяців.

Як раніше заявляв президент Володимир Зеленський, для стримування Росії потрібна мільйонна армія, а чисельність іноземного контингенту буде залежати від кількості військ ЗСУ. Додамо, вчора на полях Мюнхенської конференції з безпеки Зеленський заявив, що миротворчий контингент може складатися лише з українців, та додав при цьому, що головне - це питання озброєння.

Раніше глава Пентагону виключив участь військ США у такій миротворчій місії, проте нещодавно віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що це таки можливо. Додамо, Вашингтон наполягає на тому, що Європа має відправити миротворців в Україну.

За даними видання Welt, в Європі вважають, що зможуть надати до 25 тисяч миротворців Україні. 15 лютого The Associated Press писало про те, що Європа негласно розробляє план відправлення миротворчих військ в Україну.