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Чи відправлятиме Польща миротворців в Україну: відповідь міністра оборони

Україна, Неділя 22 грудня 2024 12:36
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Чи відправлятиме Польща миротворців в Україну: відповідь міністра оборони Фото: глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Поки Польща виключає можливість направлення та перебування її військових на території України. Хоча цк рішення може бути переглянуте у майбутньому.

Про це заявив глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, пише РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

"Ми виключаємо можливість перебування польських військових на території України", - сказав він.

Міністр вважає, що такі рішення не повинні прийматися групою країн, ключову роль у цьому рішенні має відігравати НАТО.

"Ми розглядаємо подальші кроки, коли цей етап настане. На даному етапі ми не плануємо вводити війська в Україну, поки мирний процес не завершено. А це неможливо без України за столом переговорів і це дуже важливо", - констатував Косіняк-Камиш.

Миротворці в Україні

Останніми тижнями європейські лідери досить завзято обговорюють введення миротворців в Україну. Багато заяв з цього приводу прозвучало від німецьких, французьких, а також польських політиків.

Зокрема, початкову ініціативу щодо обговорення питання відправки миротворців проявив президент Франції Еммануель Макрон, але діалог поки що перебуває на ранніх стадіях.

Нещодавно спікер Сейму Шимон Головня заявляв, що Польща може відправити в Україну миротворців. Щоправда, це може статися тільки під егідою НАТО.

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