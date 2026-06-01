"Живчик" змінить нову етикетку після скандалу з російським шрифтом

Скандал через новий дизайн

29 травня стало відомо, що "Живчик" оновить дизайн своїх упаковок. Зокрема, це стосується й етикеток.

Користувачі в мережі розкритикували таке рішення. Своєю чергою український сервіс для купівлі та оренди шрифтів Rentafont написав про те, що на оновлених етикетках використовували шрифт, який створила дизайнерка російського походження Glen Jan.

Фото: російський шрифт на оновленій етикетці "Живчика" (x.com/Rentafont)

Також стверджувалося, що саме цей шрифт нібито використовується на упаковці продукції для російських окупантів. Йдеться про сухі пайки.

Реакція "Живчика"

У відповідь на таку інформацію у пресслужбі "Живчика" наголосили, що будь-які асоціації з державою-агресором є неприйнятними для компанії.

"Під час роботи над дизайном було використано шрифт, запропонований партнерським агентством і офіційно придбаний через міжнародний ресурс. На етапі узгодження ні з боку агентства, ні з нашого боку не було виявлено додаткових контекстів, які стали відомі пізніше. Водночас ми розуміємо, що відповідальність за фінальний результат лежить і на нас теж", - йдеться в заяві.

Тому компанія ухвалила рішення поміняти шрифти на упаковці та в рекламних матеріалах.

Помилку визнала і креативна агенція Brain Tank, яка розробила новий дизайн для "Живчика".