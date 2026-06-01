"Живчик" змінить нову етикетку після скандалу з російським шрифтом

20:41 01.06.2026 Пн
2 хв
На пляшках "Живчика" та упаковках продукції для армії РФ помітили схожу деталь
aimg Іван Носальський
Фото: "Живчик" презентував новий дизайн упаковки (facebook.com/zhyvchyk.ukraine)

Бренд напоїв "Живчик" провів редизайн пляшок і потрапив у скандал. Як виявилося, на новій етикетці використовувався російський шрифт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Живчика" в Threads.

Читайте також: "Укрпошта" вибачилася за скандальну рекламу зі школяркою: що з нею не так

Скандал через новий дизайн

29 травня стало відомо, що "Живчик" оновить дизайн своїх упаковок. Зокрема, це стосується й етикеток.

Користувачі в мережі розкритикували таке рішення. Своєю чергою український сервіс для купівлі та оренди шрифтів Rentafont написав про те, що на оновлених етикетках використовували шрифт, який створила дизайнерка російського походження Glen Jan.

Фото: російський шрифт на оновленій етикетці "Живчика" (x.com/Rentafont)

Також стверджувалося, що саме цей шрифт нібито використовується на упаковці продукції для російських окупантів. Йдеться про сухі пайки.

Реакція "Живчика"

У відповідь на таку інформацію у пресслужбі "Живчика" наголосили, що будь-які асоціації з державою-агресором є неприйнятними для компанії.

"Під час роботи над дизайном було використано шрифт, запропонований партнерським агентством і офіційно придбаний через міжнародний ресурс. На етапі узгодження ні з боку агентства, ні з нашого боку не було виявлено додаткових контекстів, які стали відомі пізніше. Водночас ми розуміємо, що відповідальність за фінальний результат лежить і на нас теж", - йдеться в заяві.

Тому компанія ухвалила рішення поміняти шрифти на упаковці та в рекламних матеріалах.

Помилку визнала і креативна агенція Brain Tank, яка розробила новий дизайн для "Живчика".

До речі, раніше РБК-Україна пояснювало, як приготувати домашній "Живчик" з натуральних продуктів.

