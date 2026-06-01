"Живчик" изменит новую этикетку после скандала с российским шрифтом

20:41 01.06.2026 Пн
2 мин
На бутылках "Живчика" и упаковках продукции для армии РФ заметили схожую деталь
aimg Иван Носальский
Фото: "Живчик" представил новый дизайн упаковки (facebook.com/zhyvchyk.ukraine)

Бренд напитков "Живчик" провел редизайн бутылок и попал в скандал. Как оказалось, на новой этикетке использовался российский шрифт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Живчика" в Threads.

Читайте также: "Укрпочта" извинилась за скандальную рекламу со школьницей: что с ней не так

Скандал из-за нового дизайна

29 мая стало известно, что "Живчик" обновит дизайн своих упаковок. В частности, это касается и этикеток.

Пользователи в сети раскритиковали такое решение. В свою очередь украинский сервис для покупки и аренды шрифтов Rentafont написал о том, что на обновленных этикетках использовался шрифт, который создала дизайнер российского происхождения Glen Jan.

Фото: российский шрифт на обновленной этикетке "Живчика" (x.com/Rentafont)

Также утверждалось, что именно этот шрифт якобы используется на упаковке продукции для российских оккупантов. Речь идет о сухих пайках.

Реакция "Живчика"

В ответ на такую информацию в пресс-службе "Живчика" подчеркнули, что любые ассоциации с государством-агрессором являются неприемлемыми для компании.

"Во время работы над дизайном был использован шрифт, предложенный партнерским агентством и официально приобретенный через международный ресурс. На этапе согласования ни со стороны агентства, ни с нашей стороны не было выявлено дополнительных контекстов, которые стали известны позже. В то же время мы понимаем, что ответственность за финальный результат лежит и на нас тоже", - сказано в заявлении.

Поэтому компания приняла решение поменять шрифты на упаковке и в рекламных материалах.

Ошибку признала и креативная агенция Brain Tank, которая разработала новый дизайн для "Живчика".

