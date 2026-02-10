"Укрпошта" вибачилась за скандальну рекламу зі школяркою: що з нею не так

Про це пише РБК-Україна із посиланням на заяву Смілянського у Facebook .

Головне:

Скандал через "школярку": Колаборація "Укрпошти" та бренду Rikky Hype до Дня закоханих спровокувала звинувачення у сексуалізації неповнолітніх.

Колаборація "Укрпошти" та бренду Rikky Hype до Дня закоханих спровокувала звинувачення у сексуалізації неповнолітніх. Реакція Смілянського: Очільник компанії визнав помилку, назвав її особистою та публічно перепросив за недоречний контекст.

Очільник компанії визнав помилку, назвав її особистою та публічно перепросив за недоречний контекст. Розрив відносин: "Укрпошта" офіційно припинила співпрацю з Rikky Hype після хвилі суспільного обурення.

"Укрпошта" офіційно припинила співпрацю з Rikky Hype після хвилі суспільного обурення. Тло подій: Резонанс підсилили дискусії про "плівки Епштейна" та скандальний законопроект про зниження віку шлюбу в Україні.

Чому українці "повстали" проти валентинок від Укрпошти

Днями "Укрпошта" разом із українським брендом одягу та білизни Rikky Hype запустили спільну рекламу до Дня закоханих. Компанії прагнули висвітлити шкільну традицію дарування валентинок.

На рекламних фото була зображена модель в образі школярки у надто короткій спідниці. Це викликало шквал критики зі сторони українців, вони звинуватили державну компанію в сексуалізації неповнолітніх дівчат.

З етичних причин ми не поширюватимемо ці світлини.

Як Смілянський пояснив провал із рекламою

Після шквалу критики Ігор Смілянський опублікуввував пост із публічними вибачення від себе та компанії. Також повідомив, що "Укрпошта" розірвала співпрацю із брендом одягу Rikky Hype.

"Публікація, що викликала резонанс, - це наша помилка. Передусім моя особиста. Ми не врахували важливий контекст чутливої теми. А саме - обговорення скандалу з плівками Епштейна, дискусії щодо змін в законодавстві про вік дозволу на шлюб та ребрендинг "Укрпошти". В цьому контексті було прийнято невірне рішення, і я це визнаю", - написав очільник "Укрпошти".

Він також подякував людям, які сисиематично боряться із подібними інцидентами, а не лише заради хайпу під час інфорприводу.

"Це все, зокрема реклама, не прості теми в сьогоднішньому суспільстві. Де цілі індустрії, такі як fashion, косметика та медична косметологія побудовані на підкреслюванні сексуальності жінок (іноді чоловіків), але з іншого боку тепер суспільство, принаймні його частина, дивиться на фото в купальниках чи білизні під іншим кутом", - додав Смілянський.