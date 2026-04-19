Життя під радіацією: науковець розповів, які тварини оселились у Прип'яті та рудому лісі

У Прип’яті на постійній основі мешкають лисиці, зайці та соколи, тоді як великі звірі використовують місто лише для транзиту.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів завідувач наукового відділу Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника Денис Вишневський.
Дослідження за допомогою автоматичних камер, які проводили зокрема для проєкту Netflix, показали, що місто мало цікавить великих тварин.
"Скільки ми б не ставили цих камер, зрозуміли, що місто нецікаве звірям. Вони переважно використовують його як транзит, або заходять сюди взимку, щоб поїсти тополю та інші листяні дерева", - каже Вишневський.
За словами науковця, місто досить компактне, тому звірі проходять його за 10 хвилин, повертаючись до лісу. На постійній основі в Прип’яті живуть:
"Нічого аномального у зоні відчуження я не знаходив, оскільки це майже нереально в природних умовах. Але багато чого трапляється цікавого. Наприклад, наш орнітолог Сергій Домашевський виявив, що пугач зробив гніздо в недобудованій градирні третьої черги ЧАЕС (цей об’єкт мав обслуговувати 5-й та 6-й енергоблоки, які так і не спорудили, - Ред.) Пугач там кілька років гніздувався", - додає науковець.
Денис Вишневський зазначає, що рудого лісу в його первинному вигляді вже не існує - зараз на цій території нові кущові зарості верб та молоді берези, розріджені посадки сосни на західному краю.
"Там водяться різноманітні миші й звичайний набір тварин - великі копитні та хижаки. А ще - кажани. Взагалі у зоні їх 8 видів. Усі вони занесені до Червоної книги. Зокрема, нічниця ставкова, вечірниця руда, нічниця велетенська, лилик двоколірний", - додає експерт.
Раніше ми ділились фото величезних тварин з Чорнобиля, у яких виросли "корони".
Читайте також про те, що у Чорнобильському заповіднику помітили птаха, який здатний імітувати людську мову.