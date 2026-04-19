Життя під радіацією: науковець розповів, які тварини оселились у Прип'яті та рудому лісі

Прип’ять: місто-транзит

Дослідження за допомогою автоматичних камер, які проводили зокрема для проєкту Netflix, показали, що місто мало цікавить великих тварин.

"Скільки ми б не ставили цих камер, зрозуміли, що місто нецікаве звірям. Вони переважно використовують його як транзит, або заходять сюди взимку, щоб поїсти тополю та інші листяні дерева", - каже Вишневський.

За словами науковця, місто досить компактне, тому звірі проходять його за 10 хвилин, повертаючись до лісу. На постійній основі в Прип’яті живуть:

лисиці та зайці ;

; сокіл боривітер (гніздиться на багатоповерхівках, які є комфортними для цього виду).

"Нічого аномального у зоні відчуження я не знаходив, оскільки це майже нереально в природних умовах. Але багато чого трапляється цікавого. Наприклад, наш орнітолог Сергій Домашевський виявив, що пугач зробив гніздо в недобудованій градирні третьої черги ЧАЕС (цей об’єкт мав обслуговувати 5-й та 6-й енергоблоки, які так і не спорудили, - Ред.) Пугач там кілька років гніздувався", - додає науковець.

Лисиця і коні Пржевальського, які потрапили на фотопастки у заповіднику (фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник/Facebook)

Рудий ліс та його мешканці

Денис Вишневський зазначає, що рудого лісу в його первинному вигляді вже не існує - зараз на цій території нові кущові зарості верб та молоді берези, розріджені посадки сосни на західному краю.

"Там водяться різноманітні миші й звичайний набір тварин - великі копитні та хижаки. А ще - кажани. Взагалі у зоні їх 8 видів. Усі вони занесені до Червоної книги. Зокрема, нічниця ставкова, вечірниця руда, нічниця велетенська, лилик двоколірний", - додає експерт.