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У Чорнобильському заповіднику до об'єктиву потрапив птах, який повторює за людьми слова (фото)

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Чорнобиль, Четвер 08 червня 2023 11:27
У Чорнобильському заповіднику до об'єктиву потрапив птах, який повторює за людьми слова (фото) У Чорнобилі "засвітилася" сойка (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Чорнобильському заповіднику мешкає безліч тварин та птахів. Так, у зоні відчуження живе і сойка - одна з найрозумніших представників свого вигляду.

Знімком сойки-пересмішниці поділилися на сторінці заповідника у Facebook.

Що відомо про сойку

Так, ми розповімо вам про найцікавіші факти, пов'язані з цим птахом.

  • Сойка - це птах із сім'ї воронових, що утворює окремий вид. Її головна особливість - це святкове оперення.
  • Ці пернаті здатні імітувати різні звуки. Звідси друга назва - сойка-пересмішниця.
  • Крім того, зафіксовані випадки, коли птах наслідував людину, повторюючи деякі слова.
  • Сойки - дуже кмітливі птахи. Вони можуть робити запаси їжі. Наприклад, в осінні місяці один птах здатний відкласти на "чорний день" більше 3 кілограмів жолудів.
  • Пересмішниці - всеїдні. Вживають як насіння злаків, горіхів, так і комах, ящірок, яйця інших птахів, равликів або навіть молюсків.

У Чорнобильському заповіднику до об'єктиву потрапив птах, який повторює за людьми слова (фото)У Чорнобильському заповіднику живе сойка (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Цікаво, що у дикій природі сойки живуть близько 7 років. У сприятливих кліматичних умовах та за хорошої кормової бази деякі птахи доживали до 16 років.

Зазвичай сойки будують гніздо на бічній гілці чи розвилці гілок, і навіть на чагарниках.

Раніше у Чорнобилі показували величезних тварин, у яких уже виросли корони.

Також у заповіднику помітили величезного птаха, який оселився прямо на градирні ЧАЕС.

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