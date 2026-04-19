Жизнь под радиацией: ученый рассказал, какие животные поселились в Припяти и рыжем лесу

В Припяти на постоянной основе живут лисы, зайцы и соколы, тогда как крупные звери используют город только для транзита.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заведующий научным отделом Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника Денис Вишневский.
Исследования с помощью автоматических камер, которые проводили в том числе для проекта Netflix, показали, что город мало интересует крупных животных.
"Сколько мы бы ни ставили этих камер, поняли, что город неинтересен зверям. Они в основном используют его как транзит, или заходят сюда зимой, чтобы поесть тополь и другие лиственные деревья", - говорит Вишневский.
По словам ученого, город достаточно компактный, поэтому звери проходят его за 10 минут, возвращаясь в лес. На постоянной основе в Припяти живут:
"Ничего аномального в зоне отчуждения я не находил, поскольку это почти нереально в естественных условиях. Но много чего случается интересного. Например, наш орнитолог Сергей Домашевский обнаружил, что филин сделал гнездо в недостроенной градирне третьей очереди ЧАЭС (этот объект должен был обслуживать 5-й и 6-й энергоблоки, которые так и не построили, - Ред.) Филин там несколько лет гнездился", - добавляет ученый.
Денис Вишневский отмечает, что рыжего леса в его первоначальном виде уже не существует - сейчас на этой территории новые кустовые заросли вербы и молодые березы, разреженные посадки сосны на западном краю.
"Там водятся разнообразные мыши и обычный набор животных - большие копытные и хищники. А еще - летучие мыши. Вообще в зоне их 8 видов. Все они занесены в Красную книгу. В частности, ночница прудовая, вечерница рыжая, ночница гигантская, кожан двухцветный", - добавляет эксперт.
