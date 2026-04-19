Жизнь под радиацией: ученый рассказал, какие животные поселились в Припяти и рыжем лесу

Главное: Город не интересен зверям: Крупные животные используют Припять только как транзитный коридор или заходят зимой, чтобы поесть кору лиственных деревьев.

Крупные животные используют Припять только как транзитный коридор или заходят зимой, чтобы поесть кору лиственных деревьев. Постоянные жители Припяти: На постоянной основе в городе живут преимущественно лисы и зайцы, а на многоэтажках поселился сокол пустельга.

На постоянной основе в городе живут преимущественно лисы и зайцы, а на многоэтажках поселился сокол пустельга. Жители рыжего леса: В бывшем Рыжем лесу водятся мыши и летучие мыши, которые занесены в Красную книгу (в частности ночница гигантская и двухцветный кожан).

В бывшем Рыжем лесу водятся мыши и летучие мыши, которые занесены в Красную книгу (в частности ночница гигантская и двухцветный кожан). Редкие находки: Аномалии в природных условиях зоны отчуждения почти нереальны. Однако зафиксированы уникальные случаи: филин несколько лет подряд гнездился в недостроенной градирне третьей очереди ЧАЭС.

Какие животные живут в Чернобыльской зоне (инфографика РБК-Украина)

Припять: город-транзит

Исследования с помощью автоматических камер, которые проводили в том числе для проекта Netflix, показали, что город мало интересует крупных животных.

"Сколько мы бы ни ставили этих камер, поняли, что город неинтересен зверям. Они в основном используют его как транзит, или заходят сюда зимой, чтобы поесть тополь и другие лиственные деревья", - говорит Вишневский.

По словам ученого, город достаточно компактный, поэтому звери проходят его за 10 минут, возвращаясь в лес. На постоянной основе в Припяти живут:

лисы и зайцы ;

; сокол пустельга (гнездится на многоэтажках, которые являются комфортными для этого вида).

"Ничего аномального в зоне отчуждения я не находил, поскольку это почти нереально в естественных условиях. Но много чего случается интересного. Например, наш орнитолог Сергей Домашевский обнаружил, что филин сделал гнездо в недостроенной градирне третьей очереди ЧАЭС (этот объект должен был обслуживать 5-й и 6-й энергоблоки, которые так и не построили, - Ред.) Филин там несколько лет гнездился", - добавляет ученый.

Лиса и лошади Пржевальского, которые попали на фотоловушки в заповеднике (фото: Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник/Facebook)

Рыжий лес и его обитатели

Денис Вишневский отмечает, что рыжего леса в его первоначальном виде уже не существует - сейчас на этой территории новые кустовые заросли вербы и молодые березы, разреженные посадки сосны на западном краю.

"Там водятся разнообразные мыши и обычный набор животных - большие копытные и хищники. А еще - летучие мыши. Вообще в зоне их 8 видов. Все они занесены в Красную книгу. В частности, ночница прудовая, вечерница рыжая, ночница гигантская, кожан двухцветный", - добавляет эксперт.