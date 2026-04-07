Вперше за 20 років у Чорнобиль повернулися білі лелеки: рідкісні фото

13:19 07.04.2026 Вт
2 хв
Що кажуть науковці про цей візит птахів?
aimg Василина Копитко
Білі лелеки у центрі Чорнобиля (фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник/ Facebook

У центрі Чорнобиля вперше за два десятиліття помітили групу білих лелек, які зупинилися на відпочинок. Це стало справжньою сенсацією для екологів, оскільки птахи не гніздилися тут з початку 2000-х.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника у Facebook.

Головне:

  • Шість білих лелек помітили на даху будівлі біля меморіалу "Зірка полин".
  • Востаннє гніздування цих птахів у Чорнобилі фіксували 20 років тому.
  • Поява птахів у центрі міста може свідчити про зміни у локальній популяції.
  • Раніше лелек у цій зоні бачили лише під час сезонних перельотів без зупинок.

Білі лелеки у Чорнобилі

"Сьогодні у центрі міста Чорнобиль на дах адміністративної будівлі біля меморіалу "Зірка полин" сіли відпочити шість білих лелек. Для Чорнобиля це справжня сенсація: останнє гніздування лелеки білого в місті було зафіксовано 20 років тому", - йдеться у повідомленні.

Фахівці зазначають, що повернення такої кількості птахів саме до центральної частини міста відкриває нові перспективи для наукових спостережень. Протягом останніх двох десятиліть лелеки уникали тривалих зупинок у межах самого Чорнобиля.

У Зоні відчуження гніздяться лелеки чорні

У Чорнобильському заповіднику мешкає близько 25 пар чорних лелек. На зиму вони зазвичай мігрують до Африки. Цей вид занесений до Червоної книги України.

На відміну від білого, чорний лелека не селиться поряд із людським житлом. Для гніздування птах вибирає глухі райони з великою кількістю лісів та боліт. Їм важливо, щоб старі дерева були з розлогою кроною.

Статус "оперативний резерв" у "Резерв+": МОУ роз'яснило, кого це стосується і що означає
