Життя під радіацією: науковець розповів, які тварини оселились у Прип'яті та рудому лісі

08:32 19.04.2026 Нд
Яка аномальна знахідка здивувала зоолога Чорнобильського заповідника?
Василина Копитко
Місто-примара стало домом для лисиць і зайців (фото: wikipedia org)

У Прип’яті на постійній основі мешкають лисиці, зайці та соколи, тоді як великі звірі використовують місто лише для транзиту.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів завідувач наукового відділу Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника Денис Вишневський.

Головне:

  • Місто не цікаве звірям: Великі тварини використовують Прип'ять лише як транзитний коридор або заходять взимку, щоб поїсти кору листяних дерев.
  • Постійні мешканці Прип'яті: На постійній основі в місті живуть переважно лисиці та зайці, а на багатоповерхівках оселився сокіл боривітер.
  • Жителі рудого лісу: У колишньому Рудому лісі водяться миші та кажани, які занесені до Червоної книги (зокрема нічниця велетенська та лилик двоколірний).
  • Рідкісні знахідки: Аномалії в природних умовах зони відчуження майже нереальні. Проте зафіксовано унікальні випадки: пугач кілька років поспіль гніздувався в недобудованій градирні третьої черги ЧАЕС.

Життя під радіацією: науковець розповів, які тварини оселились у Прип'яті та рудому лісіЯкі тварини живуть у Чорнобильській зоні (інфографіка РБК-Україна)

Прип’ять: місто-транзит

Дослідження за допомогою автоматичних камер, які проводили зокрема для проєкту Netflix, показали, що місто мало цікавить великих тварин.

"Скільки ми б не ставили цих камер, зрозуміли, що місто нецікаве звірям. Вони переважно використовують його як транзит, або заходять сюди взимку, щоб поїсти тополю та інші листяні дерева", - каже Вишневський.

За словами науковця, місто досить компактне, тому звірі проходять його за 10 хвилин, повертаючись до лісу. На постійній основі в Прип’яті живуть:

  • лисиці та зайці;
  • сокіл боривітер (гніздиться на багатоповерхівках, які є комфортними для цього виду).

"Нічого аномального у зоні відчуження я не знаходив, оскільки це майже нереально в природних умовах. Але багато чого трапляється цікавого. Наприклад, наш орнітолог Сергій Домашевський виявив, що пугач зробив гніздо в недобудованій градирні третьої черги ЧАЕС (цей об’єкт мав обслуговувати 5-й та 6-й енергоблоки, які так і не спорудили, - Ред.) Пугач там кілька років гніздувався", - додає науковець.

Життя під радіацією: науковець розповів, які тварини оселились у Прип'яті та рудому лісіЖиття під радіацією: науковець розповів, які тварини оселились у Прип'яті та рудому лісіЛисиця і коні Пржевальського, які потрапили на фотопастки у заповіднику (фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник/Facebook)

Рудий ліс та його мешканці

Денис Вишневський зазначає, що рудого лісу в його первинному вигляді вже не існує - зараз на цій території нові кущові зарості верб та молоді берези, розріджені посадки сосни на західному краю.

"Там водяться різноманітні миші й звичайний набір тварин - великі копитні та хижаки. А ще - кажани. Взагалі у зоні їх 8 видів. Усі вони занесені до Червоної книги. Зокрема, нічниця ставкова, вечірниця руда, нічниця велетенська, лилик двоколірний", - додає експерт.

