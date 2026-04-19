Жизнь под радиацией: ученый рассказал, какие животные поселились в Припяти и рыжем лесу

08:32 19.04.2026 Вс
3 мин
Какая аномальная находка удивила зоолога Чернобыльского заповедника?
Василина Копытко
Жизнь под радиацией: ученый рассказал, какие животные поселились в Припяти и рыжем лесу Город-призрак стал домом для лис и зайцев

В Припяти на постоянной основе живут лисы, зайцы и соколы, тогда как крупные звери используют город только для транзита.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заведующий научным отделом Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника Денис Вишневский.

Главное:

  • Город не интересен зверям: Крупные животные используют Припять только как транзитный коридор или заходят зимой, чтобы поесть кору лиственных деревьев.
  • Постоянные жители Припяти: На постоянной основе в городе живут преимущественно лисы и зайцы, а на многоэтажках поселился сокол пустельга.
  • Жители рыжего леса: В бывшем Рыжем лесу водятся мыши и летучие мыши, которые занесены в Красную книгу (в частности ночница гигантская и двухцветный кожан).
  • Редкие находки: Аномалии в природных условиях зоны отчуждения почти нереальны. Однако зафиксированы уникальные случаи: филин несколько лет подряд гнездился в недостроенной градирне третьей очереди ЧАЭС.

Жизнь под радиацией: ученый рассказал, какие животные поселились в Припяти и рыжем лесуКакие животные живут в Чернобыльской зоне (инфографика РБК-Украина)

Припять: город-транзит

Исследования с помощью автоматических камер, которые проводили в том числе для проекта Netflix, показали, что город мало интересует крупных животных.

"Сколько мы бы ни ставили этих камер, поняли, что город неинтересен зверям. Они в основном используют его как транзит, или заходят сюда зимой, чтобы поесть тополь и другие лиственные деревья", - говорит Вишневский.

По словам ученого, город достаточно компактный, поэтому звери проходят его за 10 минут, возвращаясь в лес. На постоянной основе в Припяти живут:

  • лисы и зайцы;
  • сокол пустельга (гнездится на многоэтажках, которые являются комфортными для этого вида).

"Ничего аномального в зоне отчуждения я не находил, поскольку это почти нереально в естественных условиях. Но много чего случается интересного. Например, наш орнитолог Сергей Домашевский обнаружил, что филин сделал гнездо в недостроенной градирне третьей очереди ЧАЭС (этот объект должен был обслуживать 5-й и 6-й энергоблоки, которые так и не построили, - Ред.) Филин там несколько лет гнездился", - добавляет ученый.

Жизнь под радиацией: ученый рассказал, какие животные поселились в Припяти и рыжем лесуЖизнь под радиацией: ученый рассказал, какие животные поселились в Припяти и рыжем лесуЛиса и лошади Пржевальского, которые попали на фотоловушки в заповеднике (фото: Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник/Facebook)

Рыжий лес и его обитатели

Денис Вишневский отмечает, что рыжего леса в его первоначальном виде уже не существует - сейчас на этой территории новые кустовые заросли вербы и молодые березы, разреженные посадки сосны на западном краю.

"Там водятся разнообразные мыши и обычный набор животных - большие копытные и хищники. А еще - летучие мыши. Вообще в зоне их 8 видов. Все они занесены в Красную книгу. В частности, ночница прудовая, вечерница рыжая, ночница гигантская, кожан двухцветный", - добавляет эксперт.

