В Житомирской области три человека повторно инфицировались коронавирусом

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Общее количество зараженных в регионе составило 430 человек

В Житомирской три теста показали повторное инфицирование коронавирусом. Об этом сообщает глава облгосадминистрации Виталий Бунечко в Facebook.

Отметим, общее количество зараженных в регионе составило 430 человек.

"По результатам лабораторного исследования 154 проб, по состоянию на 21:30, количество больных COVID-19 выросло на семь человек. Кроме того, три повторные пробы у жителей Житомира показали наличие болезни в организме", - сообщил он.

Напомним, из 18 новых случаев коронавируса, выявленных в Одесской области за сутки, зафиксировано 17 - в Подольске. Всего в области зафиксировано 427 инфицированных человек.

Кроме того, во Львовской области подтвердили еще один летальный случай среди пациентов с коронавирусом COVID-19, который стал 16 в области.

Добавим, что в Луганской области за минувшие сутки не подтвердили ни одного случая заболевания коронавирусом.

Также в Украине зафиксировали уменьшение количества новых случаев. Всего было выявлено 418 новых заболеваний, что на 84 меньше, чем днем ранее.