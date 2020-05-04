У Житомирській області три людини повторно інфікувалися коронавірусом

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Загальна кількість заражених в регіоні склало 430 осіб

В Житомирській три тести показали повторне інфікування коронавірусом. Про це повідомляє голова облдержадміністрації Віталій Бунечко в Facebook.

Зазначимо, загальна кількість заражених в регіоні склала 430 людей.

"За результатами лабораторного дослідження 154 проб, станом на 21:30, кількість хворих COVID-19 виросла на сім людей. Крім того, три повторні проби у жителів Житомира показали наявність хвороби в організмі", - повідомив він.

Нагадаємо, з 18 нових випадків коронавірусу, виявлених в Одеській області за добу зафіксовано 17 - в Подольську. Всього в області зафіксовано 427 інфікованих осіб.

Крім того, у Львівській області підтвердили ще один летальний випадок серед пацієнтів з коронавірусом COVID-19, який став 16 в області.

Додамо, що в Луганській області за минулу добу не підтвердили жодного випадку захворювання коронавірусом.

Також в Україні зафіксували зменшення кількості нових випадків. Всього було виявлено 418 нових захворювань, що на 84 менше, ніж днем раніше.