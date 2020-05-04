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Во Львове умерла еще одна пациентка с коронавирусом

Новости » Коронавирус     04.05.2020 - 10:46
Во Львове умерла еще одна пациентка с коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Умерла 87-летняя женщина, у которой были сопутствующие заболевания

Во Львовской области подтвердили еще один летальный случай среди пациентов с коронавирусом COVID-19, который стал 16 в области. Об этом сообщили во Львовском штабе по борьбе с распространением коронавируса в Telegram.

Сообщается, что 4 мая около 8:30 умерла 87-летняя жительница Львова, которая имела несколько сопутствующих заболеваний.

"Сначала лечилась в Центре легочного здоровья, после ее перевели в областную инфекционную больницу. Была подключена к аппарату ИВЛ. Коронавирус подтвердили еще 10 апреля", - сообщили в штабе.

Напомним, за прошлые сутки во Львовской области подтвердили 33 новых заболевания коронавирусом. Общее количество инфицированных в области превысило 500 человек, 95 пациентов - выздоровели.

Отметим, за 3 мая в Украине зафиксировали уменьшение количества новых случаев. Всего было выявлено 418 новых заболеваний, что на 84 меньше, чем днем ранее. Общее количество больных в Украине составляет 12 331 человек.

Также сообщалось, что за прошлые сутки подтвердили 15 новых летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Всего в Украине умерли 303 человека от коронавируса.

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