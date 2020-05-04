В Украине за сутки не выявили коронавирус в одной области
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Больше всего новых заболеваний выявлено в Киевской и Черновицкой областях
В Луганской области за прошлые сутки не подтвердили ни одного случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные центра мониторинга распространения COVID-19 Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
Больше всего новых заболеваний было подтверждено в Черновицкой и Киевской областях - по 69 заболеваний. Общая ситуация по областям:
- Винницкая обл. - 436 (+1);
- Волынская обл. - 340 (+16);
- Днепропетровская обл. - 460 (+12);
- Донецкая обл. - 81 (+11);
- Житомирская обл. - 430 (+7);
- Закарпатская обл. - 531 (+23);
- Запорожская обл. - 285 (+10);
- Ивано-Франковская обл. - 984 (+19);
- г. Киев - 1 535 (+24);
- Киевская обл. - 853 (+69);
- Кировоградская обл. - 401 (+4);
- Луганская обл. - 37 (новых случаев не выявили);
- Львовская обл. - 506 (+33);
- Николаевская обл. - 161 (+12);
- Одесская обл. - 427 (+18);
- Полтавская обл. - 227 (+5);
- Ровенская обл. - 750 (+24);
- Сумская обл. - 112 (+2);
- Тернопольская обл. - 896 (+28);
- Харьковская обл. - 361 (+13);
- Херсонская обл. - 139 (+3);
- Хмельницкая обл. - 116 (+1);
- Черкасская обл. - 312 (+4);
- Черновицкая обл. - 1887 (+69);
- Черниговская обл. - 64 (+10).
Отметим, за прошлые сутки в Украине зафиксировали уменьшение количества новых случаев. Всего было выявлено 418 новых заболеваний, что на 84 меньше, чем днем ранее. Общее количество больных в Украине составляет 12 331 человек.
Умерли за 3 мая 15 пациентов с коронавирусом. Всего в Украине зафиксировано 303 летальных случая от коронавируса.