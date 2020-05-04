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Назван очаг коронавируса в Одесской области

Новости » Коронавирус     04.05.2020 - 10:46
Назван очаг коронавируса в Одесской области
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в области зафиксировано 427 инфицированных лиц

Из 18 новых случаев коронавируса, выявленных в Одесской области за сутки, зафиксировано 17 - в Подольске. Общее число больных в городе составляет 195 человек, сообщает глава ОГА Максим Куцый Facebook.

Как он отметил, всего в области зафиксировано 427 инфицированных человек.

"В Подольске количество пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция“ составляет 195 человек. Из 18 новых выявленных случаев в Одесской области за сутки, 17 зафиксировано в Подольске. Наша группа экспертов медицины катастроф продолжает работать в городе и оказывать помощь всем нуждающимся", - написал Куцый.

Напомним, в Луганской области за минувшие сутки не подтвердили ни одного случая заболевания коронавирусом.

РБК-Украина писало, что за минувшие сутки в Украине зафиксировали уменьшение количества новых случаев. Всего было выявлено 418 новых заболеваний, что на 84 меньше, чем днем ранее.

Кроме того, в Украине лабораторно подтверждено 12 331 случай заражения коронавирусной инфекцией. Также известна ситуация в областях. Всего в Украине исследовано 134 592 образца методом ПЦР.

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