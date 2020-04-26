В Житомирской области обнаружили 11 новых случаев COVID-19

Общее количество больных на коронавирус в Житомирской области составляет 348 человек

За прошедшие сутки в Житомирской области лабораторно подтвердили 11 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Об этом в Facebook сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

Общая численность заражений составляет 348 человек.

"По состоянию на 21:30, по результатам лабораторного исследования 122 проб количество больных COVID-19 выросла всего на 11 человек. Еще два повторные исследования инфицированных лиц показали наличие болезни в организме", - говорится в сообщении.

Больше всего заболевших выявлено в Житомире - 118, Коростене - 66 и Бердичеве - 61.

Бунечко добавил, что в целом в Житомирской области от COVID-19 выздоровели 10 человек - семеро в Малине и по одному - в Бердичеве, Житомире и Радомышле.

Семеро жителей области умерли вследствие коронавирусной инфекции.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировано 478 новых случаев коронавирус, а общее количество инфицированных составляет 8125 человек. При этом 10 случаев подтвердили в аннексированом Крыму, среди которых двое медиков.

Ранее Кабинет министров принял решение о продлении карантина в Украине до 11 мая. Продление карантина связано с ростом количества зараженных в стране.