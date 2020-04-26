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У Житомирській області виявили 11 нових випадків COVID-19

Новини » Коронавірус     26.04.2020 - 05:53
У Житомирській області виявили 11 нових випадків COVID-19

Загальна кількість хворих на коронавірус у Житомирській області становить 348 осіб

За минулу добу в Житомирській області лабораторно підтвердили 11 нових випадків інфікування коронавірусом COVID-19. Про це у Facebook повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

Загальна чисельність інфікувань становить 348 осіб.

"Станом на 21:30, за результатами лабораторного дослідження 122 проб кількість хворих на COVID-19 зросла лише на 11 осіб. Ще два повторних дослідження інфікованих осіб показали наявність хвороби в організмі", - йдеться у повідомленні.

Найбільше хворих виявлено у Житомирі - 118, Коростені - 66 та Бердичеві - 61.

Бунечко додав, що загалом на Житомирській області від COVID-19 одужали 10 осіб - семеро у Малині та по одному - в Бердичеві, Житомирі й Радомишлі.

Семеро мешканців області померли внаслідок коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксовано 478 нових випадків коронавірусу, а загальна кількість інфікованих становить 8125 людина. При цьому 10 випадків підтвердили в анексованому Криму, серед яких двоє медиків.

Раніше Кабінет міністрів прийняв рішення про продовження карантину в Україні до 11 травня. Продовження карантину пов'язане із зростанням кількості заражених в країні.

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