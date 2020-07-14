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В Житомирской области в ДТП пострадали пять человек, большинство - дети

Житомирская область, Вторник 14 июля 2020 09:52
В Житомирской области в ДТП пострадали пять человек, большинство - дети
Фото: ДТП в Житомирской области (zt.npu.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

Всех пятерых доставили в реанимационное отделение больницы

Вчера, 13 июля, в Житомирской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого пострадали пятеро людей. Среди пострадавших было трое детей в возрасте 6, 10 и трех лет.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, авария произошла вблизи села Обиходи, когда 25-летний водитель автомобиля ЗАЗ "Славута" двигался в направлении села Сарновичи и не справился с управлением. В результате чего машина съехала с дороги и перевернулась.

В Житомирской области в ДТП пострадали пять человек, большинство - детиФото: ДТП в Житомирской области (zt.npu.gov.ua)

Таким образом, в ДТП пострадали пассажиры этой машины. В частности, 54-летний мужчина и двое детей. Позже в больницу также госпитализировали 27-летнюю женщину и ее трехлетнюю дочь. Всех пятерых доставили в реанимационное отделение больницы.

Напомним, сегодня в Днепре BMW протаранила электроопору, в результате чего водитель погиб на месте происшествия.

Также РБК-Украина писало, что под Киевом на Старообуховской трассе произошло тройное дорожно-транспортное происшествие с погибшими.

Ранее в результате ДТП на трассе Одесса - Николаев погиб один человек.

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