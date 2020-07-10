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На трассе Одесса-Николаев при столкновении авто произошел пожар, есть погибший

Николаевская область, Пятница 10 июля 2020 10:56
На трассе Одесса-Николаев при столкновении авто произошел пожар, есть погибший
Фото: аварийный знак (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Водитель Volkswagen во время пожара не смог открыть двери автомобиля

Вчера, 9 июля, в Николаевской области на автодороге Одесса - Николаев произошло столкновение двух автомобилей, а потом пожар. В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, авария произошла вблизи села Федоровка Березанского района. По предварительной информации "ЗАЗ 1103" столкнулся с автомобилем Volkswagen jetta. После чего в первом загорелась электропроводка и пламя перекинулось на Volkswagen.

Пассажир ЗАЗ покинул автомобиль самостоятельно, однако водитель Volkswagen не смог открыть дверь автомобиля и сгорел заживо. Известно, что в Volkswagen было установлено газобаллонное оборудование.

Напомним, вчера в Днепре на Полтавском шоссе столкнулись две машины. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погибли два человека, и еще трех госпитализировала "скорая".

Кроме того, во Львове водитель автомобиля Audi, в котором были трое граждан Египта, попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которой пострадали двое людей.

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