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В Житомирській області в ДТП постраждали п'ятеро людей, більшість - діти

Житомирська область, Вівторок 14 липня 2020 09:52
В Житомирській області в ДТП постраждали п'ятеро людей, більшість - діти
Фото: ДТП у Житомирській області (zt.npu.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

Усіх п’ятьох було доставлено до реанімаційного відділення лікарні

Вчора, 13 липня, у Житомирській області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), у результаті якої постраждали п'ятеро людей. Серед потерпілих було троє дітей віком 6, 10 та трьох років.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, аварія сталася поблизу села Обиходи, коли 25-річний водій автівки ЗАЗ "Славута" рухався в напрямку села Сарновичі та не впорався з керуванням. У результаті чого автівка з’їхала із дороги та перекинулася.

В Житомирській області в ДТП постраждали п'ятеро людей, більшість - дітиФото: ДТП у Житомирській області (zt.npu.gov.ua)

Таким чином, у ДТП постраждали пасажири цієї автівки. Зокрема, 54-річний чоловік та двоє дітей. Згодом до лікарні також госпіталізували 27-річну жінку та її трьохрічну доньку. Усіх п’ятьох було доставлено до реанімаційного відділення лікарні.

Нагадаємо, сьогодні у Дніпрі BMW протаранила електроопору, внаслідок чого водій загинув на місці пригоди.

Також РБК-Україна писало, що під Києвом на Старообухівській трасі сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода з загиблими.

Раніше, в результаті ДТП на трасі Одеса - Миколаїв загинула одна людина.

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