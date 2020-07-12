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Под Киевом произошло тройное ДТП, есть погибшие и пострадавшие

Киев, Воскресенье 12 июля 2020 19:43
Под Киевом произошло тройное ДТП, есть погибшие и пострадавшие
Фото: знак ДТП (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Жертвами аварии стали 3 человека, среди них - ребенок

Под Киевом на Старообуховской трассе произошло тройное дорожно-транспортное происшествие с погибшими. Автомобиль Mercedes врезался в микроавтобус Mercedes Sprinter, после чего вылетел на встречную полосу и столкнулся с Hyundai.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

По предварительным данным, в результате аварии погибли двое взрослых и 8-летняя девочка, которые ехали в Hyundai. Еще двое пассажиров Hyundai - мальчики 10 и 12 лет, госпитализированы в критическом состоянии.

Очевидцы говорят, что водитель Mercedes, который вылетел на встречную полосу, находился в нетрезвом состоянии и имел признаки наркотического опьянения.

Напомним, массовое ДТП с грузовиком и бетономешалкой произошло во Львовской области, в результате чего один человек погиб и трое пострадали.

Также РБК-Украина писало о 5 пострадавших в результате столкновения автомобиля Hyundai Sonata и минивэна Volkswagen в Днепропетровской области.

Кроме того, в результате ДТП на трассе Одесса - Николаев погиб один человек.

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