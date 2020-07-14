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В Днепре BMW протаранила электроопору, водитель погиб

Днепр, Вторник 14 июля 2020 02:48
В Днепре BMW протаранила электроопору, водитель погиб
Фото: знак ДТП (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло на улице Набережная Победы Соборного района города Днепр вечером 13 июля. Автомобиль BMW протаранил электроопору, в результате чего погиб один человек.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Правоохранители установили, что водитель легкового автомобиля BMW 1984 года рождения допустил столкновение транспортного средства с электрической опорой. В результате аварии мужчину зажало металлическими конструкциями искореженного автомобиля. От полученных травм он скончался на месте.

Сотрудники Службы спасения "101", с помощью металлического троса, отбуксировали автомобиль от столба и отключили элементы питания, чтобы избежать возгорания. После чего деблокировали тело погибшего.

Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.

РБК-Украина писало, что под Киевом на Старообуховской трассе произошло тройное дорожно-транспортное происшествие с погибшими.

Ранее в результате ДТП на трассе Одесса - Николаев погиб один человек.

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