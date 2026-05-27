На Житомирщині розікрали гроші на будівництві командного пункту ЗСУ: кого затримала СБУ

В Україні викрили схему розкрадання бюджетних коштів під час будівництва командного пункту на Житомирщині. Збитки оцінюються у 2,7 мільйона гривень.

Про це повідомляється РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України у Telegram .

Підозрюваній загрожує до 5 років позбавлення волі.

Жінці повідомили про підозру за статтею про службову недбалість.

Фото: на Житомирщині викрили розкрадання 2,7 млн грн на будівництві командного пункту ЗСУ (t.me/SBUkr)

Проведена інженерно-технічна експертиза підтвердила, що військовий об’єкт перебуває у неналежному технічному стані.

Крім того, підрядники використовували неякісні будівельні матеріали. Через це споруда не могла виконувати своє оборонне призначення.

Слідство встановило, що замість належного контролю підозрювана підписала документи про завершення будівництва, хоча об’єкт фактично не був добудований.

Жінка одночасно була співвласницею компанії та інженером технічного нагляду. Вона мала контролювати якість робіт і дотримання строків будівництва.

За даними слідства, під час виконання оборонного замовлення було привласнено щонайменше 2,7 млн гривень бюджетних коштів.

Правоохоронці затримали співвласницю приватної компанії, яка займалася будівництвом командного пункту на території однієї з військових частин у Житомирській області.

