На Житомирщині розікрали гроші на будівництві командного пункту ЗСУ: кого затримала СБУ

14:48 27.05.2026 Ср
2 хв
Замість командного пункту - повний брак
aimg Ірина Глухова
На Житомирщині розікрали гроші на будівництві командного пункту ЗСУ: кого затримала СБУ Фото: на Житомирщині розікрали гроші на будівництві командного пункту ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні викрили схему розкрадання бюджетних коштів під час будівництва командного пункту на Житомирщині. Збитки оцінюються у 2,7 мільйона гривень.

Про це повідомляється РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України у Telegram.

Що сталося

Правоохоронці затримали співвласницю приватної компанії, яка займалася будівництвом командного пункту на території однієї з військових частин у Житомирській області.

За даними слідства, під час виконання оборонного замовлення було привласнено щонайменше 2,7 млн гривень бюджетних коштів.

Жінка одночасно була співвласницею компанії та інженером технічного нагляду. Вона мала контролювати якість робіт і дотримання строків будівництва.

Як працювала схема

Слідство встановило, що замість належного контролю підозрювана підписала документи про завершення будівництва, хоча об’єкт фактично не був добудований.

Крім того, підрядники використовували неякісні будівельні матеріали. Через це споруда не могла виконувати своє оборонне призначення.

Проведена інженерно-технічна експертиза підтвердила, що військовий об’єкт перебуває у неналежному технічному стані.

Фото: на Житомирщині викрили розкрадання 2,7 млн грн на будівництві командного пункту ЗСУ (t.me/SBUkr)

Що загрожує підозрюваній

Жінці повідомили про підозру за статтею про службову недбалість.

Наразі триває розслідування. Правоохоронці встановлюють усіх учасників оборудки.

Підозрюваній загрожує до 5 років позбавлення волі.

Інші розкрадання на армії

Нагадаємо, нещодавно колишній чиновник Міноборони "попався" на схемі з їжею для ЗСУ. Збитки склали понад 71 млн гривень.

Перед тим НАБУ і САП викрили схему розкрадання 733 млн гривень під час закупівлі Міноборони продуктів харчування для ЗСУ у 2022-2023 роках.

Також було затримано іншого посадовця Міноборони на розтраті понад 1 мільярда гривень. Він уклав договори за значно завищеними цінами.

Служба безпеки України Житомир Збройні сили України Корупція
