На Житомирщине разворовали деньги на строительстве командного пункта: кого задержала СБУ
В Украине разоблачили схему хищения бюджетных средств при строительстве командного пункта на Житомирщине. Убытки оцениваются в 2,7 миллиона гривен.
Об этом сообщается РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.
Читайте также: Бывший чиновник Минобороны "попался" на схеме с едой для ВСУ
Что произошло
Правоохранители задержали совладелицу частной компании, которая занималась строительством командного пункта на территории одной из воинских частей в Житомирской области.
По данным следствия, во время выполнения оборонного заказа было присвоено не менее 2,7 млн гривен бюджетных средств.
Женщина одновременно была совладелицей компании и инженером технического надзора. Она должна была контролировать качество работ и соблюдение сроков строительства.
Как работала схема
Следствие установило, что вместо надлежащего контроля подозреваемая подписала документы о завершении строительства, хотя объект фактически не был достроен.
Кроме того, подрядчики использовали некачественные строительные материалы. Из-за этого сооружение не могло выполнять свое оборонное назначение.
Проведенная инженерно-техническая экспертиза подтвердила, что военный объект находится в ненадлежащем техническом состоянии.
Фото: на Житомирщине разоблачили хищение 2,7 млн грн на строительстве командного пункта ВСУ (t.me/SBUkr)
Что грозит подозреваемой
Женщине сообщили о подозрении по статье о служебной халатности.
Сейчас продолжается расследование. Правоохранители устанавливают всех участников сделки.
Подозреваемой грозит до 5 лет лишения свободы.
Другие хищения на армии
Напомним, недавно бывший чиновник Минобороны "попался" на схеме с едой для ВСУ. Убытки составили более 71 млн гривен.
Перед тем НАБУ и САП разоблачили схему хищения 733 млн гривен при закупке Минобороны продуктов питания для ВСУ в 2022-2023 годах.
Также был задержан другой чиновник Минобороны на растрате более 1 миллиарда гривен. Он заключил договоры по значительно завышенным ценам.