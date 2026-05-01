Житло для ВПО з окупованих територій: як забронювати 2 мільйони гривень на нову оселю

Відсьогодні, 1 травня, в Україні стартує важливий етап програми "єВідновлення" - бронювання коштів за житловими ваучерами для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), чиє майно залишилося на тимчасово окупованих територіях (ТОТ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби та роз’яснення відомства.
Головне:
Цей механізм дозволяє отримати державну допомогу на купівлю домівки навіть без можливості фізичного обстеження зруйнованого житла комісією.
На початковому етапі фінансування спрямоване на найбільш вразливі категорії захисників. Право на бронювання коштів мають ВПО з окупованих територій, які мають статус:
Уряд уже спрямував на цей компонент програми 6,6 млрд гривень. За словами Кулеби, цих коштів вистачить для забезпечення житлом приблизно 3,3 тисячі родин.
Процес бронювання є цифровим та автоматизованим:
Житловий ваучер - це цифровий інструмент, розроблений Міністерством розвитку громад та територій, який запрацював у грудні 2025 року. Програма передбачає надання житлових ваучерів на суму 2 млн гривень.
Гроші можна витратити на:
Купити житло можна у будь-якій із 23 областей України або в місті Київ.
Процес бронювання коштів є фінальним кроком перед безпосередньою купівлею нерухомості. Після підтвердження броні у вступника є обмежений час на оформлення угоди купівлі-продажу.
Хоча зараз пріоритет надається ветеранам та особам з інвалідністю, Міністерство розвитку громад та територій спільно з міжнародними партнерами працює над залученням додаткових коштів. У відомстві планують у майбутньому розширити коло отримувачів ваучерів на інші категорії ВПО, які втратили домівки через окупацію.
Програма функціонує на базі Державного реєстру пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ).
Також ми писали про оновлення правил виплат для переселенців - допомогу зробили більш адресною, продовжили строк її надання та дозволили частині людей поновити виплати. Зокрема, термін підтримки збільшили до 30 місяців, діти тепер отримують виплати незалежно від доходів батьків, а подати заяву потрібно до 1 травня, щоб отримати гроші "заднім числом".