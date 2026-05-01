Житло для ВПО з окупованих територій: як забронювати 2 мільйони гривень на нову оселю

З 1 травня ВПО з окупованих територій можуть бронювати кошти за житловими ваучерами через застосунок "Дія". Першочерговість: На першому етапі допомога доступна ветеранам (УБД) та особам з інвалідністю внаслідок війни.

Сума та терміни: Ваучер на 2 млн гривень діє 5 років, проте після бронювання коштів на укладання угоди надається 60 днів.

Фінансування: Уряд виділив 6,6 млрд гривень, що дозволить забезпечити житлом близько 3,3 тисячі родин.

Використання коштів: Гроші можна спрямувати на купівлю квартири чи будинку, інвестування в новобудову або перший внесок за іпотекою в будь-якій області України.

Механізм: Бронювання підтверджує "Укрпошта" протягом 5 днів за умови наявності фінансування в порядку автоматичної черги.

Хто може забронювати кошти першим

Цей механізм дозволяє отримати державну допомогу на купівлю домівки навіть без можливості фізичного обстеження зруйнованого житла комісією.

На початковому етапі фінансування спрямоване на найбільш вразливі категорії захисників. Право на бронювання коштів мають ВПО з окупованих територій, які мають статус:

учасника бойових дій (УБД);

особи з інвалідністю внаслідок війни.

Уряд уже спрямував на цей компонент програми 6,6 млрд гривень. За словами Кулеби, цих коштів вистачить для забезпечення житлом приблизно 3,3 тисячі родин.

Як забронювати кошти

Процес бронювання є цифровим та автоматизованим:

подання заявки - заявники, які мають позитивне рішення комісії, подають запит на бронювання через "Дію";

перевірка - оператор програми ("Укрпошта") перевіряє наявність фінансування. Черга формується автоматично за датою та часом подання заявки;

підтвердження - протягом 5 днів надходить повідомлення про успішне бронювання;

протягом надходить повідомлення про успішне бронювання; укладання угоди - після підтвердження у людини є 60 днів, щоб укласти договір купівлі житла у нотаріуса. Якщо кошти не використані в цей термін, вони повертаються в систему і переходять наступним у черзі.

Що таке житловий ваучер і як він працює

Житловий ваучер - це цифровий інструмент, розроблений Міністерством розвитку громад та територій, який запрацював у грудні 2025 року. Програма передбачає надання житлових ваучерів на суму 2 млн гривень.

Гроші можна витратити на:

придбання квартири або будинку на первинному чи вторинному ринках,

інвестування в новобудову;

сплату першого внеску за іпотечним кредитом.

Купити житло можна у будь-якій із 23 областей України або в місті Київ.

Процес бронювання коштів є фінальним кроком перед безпосередньою купівлею нерухомості. Після підтвердження броні у вступника є обмежений час на оформлення угоди купівлі-продажу.

Розширення програми

Хоча зараз пріоритет надається ветеранам та особам з інвалідністю, Міністерство розвитку громад та територій спільно з міжнародними партнерами працює над залученням додаткових коштів. У відомстві планують у майбутньому розширити коло отримувачів ваучерів на інші категорії ВПО, які втратили домівки через окупацію.

Програма функціонує на базі Державного реєстру пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ).