Виплати ВПО по-новому: хто зможе отримувати гроші до 30 місяців та як поновити допомогу
В Україні змінили правила надання допомоги для переселенців. Підтримку надаватимуть більш адресно, а ті, хто раніше втратив право на виплати, зможуть їх поновити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".
Головне:
- Продовження термінів: Термін надання допомоги для переселенців збільшили з 24 до 30 місяців.
- Ретроактивні виплати: Якщо подати заяву до 1 травня 2026 року, гроші нарахують "заднім числом".
- Пріоритет для дітей: Тепер діти ВПО мають право на виплати незалежно від рівня офіційного доходу їхніх батьків.
- Повторний шанс: Люди, яким раніше відмовили через перевищення доходу, можуть подати заяву знову для перегляду рішення.
- Критерії: Середній дохід на особу не має перевищувати 10 380 гривень, а родина не повинна здійснювати великих покупок (від 100 тис. гривень).
- Канали оформлення: Оновити дані або подати заяву можна онлайн через застосунок "Дія", портал ПФУ або особисто в установах.
Що змінилося у виплатах
Одна з головних новацій - продовження строку допомоги. Якщо раніше її виплачували максимум 24 місяці, то тепер цей період збільшили до 30 місяців. Це означає, що переселенці, які перебувають у складних умовах, отримуватимуть підтримку довше.
Водночас держава розширила коло тих, хто може претендувати на допомогу. Йдеться передусім про дітей та непрацездатних осіб.
Зокрема:
- діти ВПО тепер отримують виплати незалежно від доходу батьків;
- люди, яким раніше відмовили через перевищення доходу, можуть повторно подати заяву і розраховувати на перегляд рішення.
Розмір допомоги залишився без змін:
- 2 000 гривень - для дорослих;
- 3 000 гривень - для дітей та людей з інвалідністю.
Хто може отримати допомогу
Попри розширення програми, базові критерії зберігаються. Виплати призначають, якщо:
- середній дохід на одну людину не перевищує 10 380 гривень;
- родина не здійснювала великих витрат (понад 100 тис. гривень);
- немає значних заощаджень або нових автомобілів;
- не отримують субсидію на оренду житла;
- особа не перебуває на повному державному утриманні та не відбуває покарання.
Чому важливо подати заяву до 1 травня
Окремо в уряді наголошують на строках. Якщо переселенець хоче поновити або переглянути виплати, зробити це потрібно до 1 травня 2026 року.
Це має практичне значення: у разі вчасного звернення гроші нарахують заднім числом:
- для дітей - з 1 лютого;
- для непрацездатних осіб - з 1 січня.
Якщо пропустити цей термін, виплати за попередні місяці можуть бути втрачені.
Як подати заяву
Оформити допомогу можна кількома способами:
- через застосунок "Дія" (комплексна послуга для ВПО);
- через портал Пенсійного фонду України;
- або офлайн - у відповідних установах.
Таким чином, оновлена програма робить підтримку більш гнучкою та доступною, але водночас вимагає від частини переселенців вчасно подати документи, щоб не втратити гроші.
