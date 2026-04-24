Виплати ВПО по-новому: хто зможе отримувати гроші до 30 місяців та як поновити допомогу

В Україні змінили правила надання допомоги для переселенців. Підтримку надаватимуть більш адресно, а ті, хто раніше втратив право на виплати, зможуть їх поновити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію" .

Головне: Продовження термінів: Термін надання допомоги для переселенців збільшили з 24 до 30 місяців.

Ретроактивні виплати: Якщо подати заяву до 1 травня 2026 року, гроші нарахують "заднім числом".

Пріоритет для дітей: Тепер діти ВПО мають право на виплати незалежно від рівня офіційного доходу їхніх батьків.

Повторний шанс: Люди, яким раніше відмовили через перевищення доходу, можуть подати заяву знову для перегляду рішення.

Критерії: Середній дохід на особу не має перевищувати 10 380 гривень, а родина не повинна здійснювати великих покупок (від 100 тис. гривень).

Канали оформлення: Оновити дані або подати заяву можна онлайн через застосунок "Дія", портал ПФУ або особисто в установах.

Що змінилося у виплатах

Одна з головних новацій - продовження строку допомоги. Якщо раніше її виплачували максимум 24 місяці, то тепер цей період збільшили до 30 місяців. Це означає, що переселенці, які перебувають у складних умовах, отримуватимуть підтримку довше.

Водночас держава розширила коло тих, хто може претендувати на допомогу. Йдеться передусім про дітей та непрацездатних осіб.

Зокрема:

діти ВПО тепер отримують виплати незалежно від доходу батьків;

люди, яким раніше відмовили через перевищення доходу, можуть повторно подати заяву і розраховувати на перегляд рішення.

Розмір допомоги залишився без змін:

2 000 гривень - для дорослих;

3 000 гривень - для дітей та людей з інвалідністю.

Хто може отримати допомогу

Попри розширення програми, базові критерії зберігаються. Виплати призначають, якщо:

середній дохід на одну людину не перевищує 10 380 гривень;

родина не здійснювала великих витрат (понад 100 тис. гривень);

немає значних заощаджень або нових автомобілів;

не отримують субсидію на оренду житла;

особа не перебуває на повному державному утриманні та не відбуває покарання.

Чому важливо подати заяву до 1 травня

Окремо в уряді наголошують на строках. Якщо переселенець хоче поновити або переглянути виплати, зробити це потрібно до 1 травня 2026 року.

Це має практичне значення: у разі вчасного звернення гроші нарахують заднім числом:

для дітей - з 1 лютого;

для непрацездатних осіб - з 1 січня.

Якщо пропустити цей термін, виплати за попередні місяці можуть бути втрачені.

Як подати заяву

Оформити допомогу можна кількома способами:

через застосунок "Дія" (комплексна послуга для ВПО);

через портал Пенсійного фонду України;

або офлайн - у відповідних установах.

Таким чином, оновлена програма робить підтримку більш гнучкою та доступною, але водночас вимагає від частини переселенців вчасно подати документи, щоб не втратити гроші.