Виплати ВПО по-новому: хто зможе отримувати гроші до 30 місяців та як поновити допомогу

14:40 24.04.2026 Пт
3 хв
Для деяких категорій ВПО діє важливий дедлайн
aimg Тетяна Веремєєва
Виплати ВПО по-новому: хто зможе отримувати гроші до 30 місяців та як поновити допомогу Фото: Правила виплат ВПО змінили (Getty Images)

В Україні змінили правила надання допомоги для переселенців. Підтримку надаватимуть більш адресно, а ті, хто раніше втратив право на виплати, зможуть їх поновити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".

Читайте також: Як отримати виплати та продукти від ООН у 2026 році: покрокова інструкція для українців

Головне:

  • Продовження термінів: Термін надання допомоги для переселенців збільшили з 24 до 30 місяців.
  • Ретроактивні виплати: Якщо подати заяву до 1 травня 2026 року, гроші нарахують "заднім числом".
  • Пріоритет для дітей: Тепер діти ВПО мають право на виплати незалежно від рівня офіційного доходу їхніх батьків.
  • Повторний шанс: Люди, яким раніше відмовили через перевищення доходу, можуть подати заяву знову для перегляду рішення.
  • Критерії: Середній дохід на особу не має перевищувати 10 380 гривень, а родина не повинна здійснювати великих покупок (від 100 тис. гривень).
  • Канали оформлення: Оновити дані або подати заяву можна онлайн через застосунок "Дія", портал ПФУ або особисто в установах.

Що змінилося у виплатах

Одна з головних новацій - продовження строку допомоги. Якщо раніше її виплачували максимум 24 місяці, то тепер цей період збільшили до 30 місяців. Це означає, що переселенці, які перебувають у складних умовах, отримуватимуть підтримку довше.

Водночас держава розширила коло тих, хто може претендувати на допомогу. Йдеться передусім про дітей та непрацездатних осіб.

Зокрема:

  • діти ВПО тепер отримують виплати незалежно від доходу батьків;
  • люди, яким раніше відмовили через перевищення доходу, можуть повторно подати заяву і розраховувати на перегляд рішення.

Розмір допомоги залишився без змін:

  • 2 000 гривень - для дорослих;
  • 3 000 гривень - для дітей та людей з інвалідністю.

Хто може отримати допомогу

Попри розширення програми, базові критерії зберігаються. Виплати призначають, якщо:

  • середній дохід на одну людину не перевищує 10 380 гривень;
  • родина не здійснювала великих витрат (понад 100 тис. гривень);
  • немає значних заощаджень або нових автомобілів;
  • не отримують субсидію на оренду житла;
  • особа не перебуває на повному державному утриманні та не відбуває покарання.

Чому важливо подати заяву до 1 травня

Окремо в уряді наголошують на строках. Якщо переселенець хоче поновити або переглянути виплати, зробити це потрібно до 1 травня 2026 року.

Це має практичне значення: у разі вчасного звернення гроші нарахують заднім числом:

  • для дітей - з 1 лютого;
  • для непрацездатних осіб - з 1 січня.

Якщо пропустити цей термін, виплати за попередні місяці можуть бути втрачені.

Як подати заяву

Оформити допомогу можна кількома способами:

  • через застосунок "Дія" (комплексна послуга для ВПО);
  • через портал Пенсійного фонду України;
  • або офлайн - у відповідних установах.

Таким чином, оновлена програма робить підтримку більш гнучкою та доступною, але водночас вимагає від частини переселенців вчасно подати документи, щоб не втратити гроші.

Раніше РБК-Україна писало про зміну правил надання грошової допомоги від ООН для українців. З квітня 2026 року виплати стануть адресними й залежатимуть від конкретної ситуації родини.

Також ми розповідали, що в Україні планують переобладнати порожні державні будівлі та закинуті гуртожитки у житло для переселенців. Уряд уже розпочав пошук таких об’єктів у кількох областях, щоб відремонтувати їх і забезпечити ВПО постійним житлом.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Голод на позиціях, відставки командирів: що відомо про гучний скандал у 14-й ОМБр
