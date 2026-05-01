Жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: как забронировать 2 миллиона гривен на новое жилье

С сегодняшнего дня, 1 мая, в Украине стартует важный этап программы "єВідновлення" - бронирование средств по жилищным ваучерам для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), чье имущество осталось на временно оккупированных территориях (ВОТ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра развития общин и территорий Алексея Кулебы и разъяснения ведомства.
Главное:
Этот механизм позволяет получить государственную помощь на покупку дома даже без возможности физического обследования разрушенного жилья комиссией.
На начальном этапе финансирование направлено на наиболее уязвимые категории защитников. Право на бронирование средств имеют ВПЛ с оккупированных территорий, которые имеют статус:
Правительство уже направило на этот компонент программы 6,6 млрд гривен. По словам Кулебы, этих средств хватит для обеспечения жильем примерно 3,3 тысячи семей.
Процесс бронирования является цифровым и автоматизированным:
Жилищный ваучер - это цифровой инструмент, разработанный Министерством развития общин и территорий, который заработал в декабре 2025 года. Программа предусматривает предоставление жилищных ваучеров на сумму 2 млн гривен.
Деньги можно потратить на:
Купить жилье можно в любой из 23 областей Украины или в городе Киев.
Процесс бронирования средств является финальным шагом перед непосредственной покупкой недвижимости. После подтверждения брони у поступающего есть ограниченное время на оформление сделки купли-продажи.
Хотя сейчас приоритет отдается ветеранам и лицам с инвалидностью, Министерство развития общин и территорий совместно с международными партнерами работает над привлечением дополнительных средств. В ведомстве планируют в будущем расширить круг получателей ваучеров на другие категории ВПЛ, которые потеряли дома из-за оккупации.
Программа функционирует на базе Государственного реестра поврежденного и уничтоженного имущества (РПУИ).
Также мы писали об обновлении правил выплат для переселенцев - помощь сделали более адресной, продлили срок ее предоставления и позволили части людей возобновить выплаты. В частности, срок поддержки увеличили до 30 месяцев, дети теперь получают выплаты независимо от доходов родителей, а подать заявление нужно до 1 мая, чтобы получить деньги "задним числом".