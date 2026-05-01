Жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: как забронировать 2 миллиона гривен на новое жилье

Главное: Старт программы: С 1 мая ВПЛ с оккупированных территорий могут бронировать средства по жилищным ваучерам через приложение "Дія".

С 1 мая ВПЛ с оккупированных территорий могут бронировать средства по жилищным ваучерам через приложение "Дія". Первоочередность: На первом этапе помощь доступна ветеранам (УБД) и лицам с инвалидностью вследствие войны.

Сумма и сроки: Ваучер на 2 млн гривен действует 5 лет, однако после бронирования средств на заключение сделки предоставляется 60 дней.

Финансирование: Правительство выделило 6,6 млрд гривен, что позволит обеспечить жильем около 3,3 тысячи семей.

Использование средств: Деньги можно направить на покупку квартиры или дома, инвестирование в новостройку или первый взнос по ипотеке в любой области Украины.

Механизм: Бронирование подтверждает "Укрпочта" в течение 5 дней при условии наличия финансирования в порядке автоматической очереди.

Кто может забронировать средства первым

Этот механизм позволяет получить государственную помощь на покупку дома даже без возможности физического обследования разрушенного жилья комиссией.

На начальном этапе финансирование направлено на наиболее уязвимые категории защитников. Право на бронирование средств имеют ВПЛ с оккупированных территорий, которые имеют статус:

участника боевых действий (УБД);

лица с инвалидностью вследствие войны.

Правительство уже направило на этот компонент программы 6,6 млрд гривен. По словам Кулебы, этих средств хватит для обеспечения жильем примерно 3,3 тысячи семей.

Как забронировать средства

Процесс бронирования является цифровым и автоматизированным:

подача заявки - заявители, которые имеют положительное решение комиссии, подают запрос на бронирование через "Дію";

проверка - оператор программы ("Укрпочта") проверяет наличие финансирования. Очередь формируется автоматически по дате и времени подачи заявки;

подтверждение - в течение 5 дней приходит сообщение об успешном бронировании;

в течение приходит сообщение об успешном бронировании; заключение сделки - после подтверждения у человека есть 60 дней, чтобы заключить договор покупки жилья у нотариуса. Если средства не использованы в этот срок, они возвращаются в систему и переходят следующим в очереди.

Что такое жилищный ваучер и как он работает

Жилищный ваучер - это цифровой инструмент, разработанный Министерством развития общин и территорий, который заработал в декабре 2025 года. Программа предусматривает предоставление жилищных ваучеров на сумму 2 млн гривен.

Деньги можно потратить на:

приобретение квартиры или дома на первичном или вторичном рынках,

инвестирование в новостройку;

уплату первого взноса по ипотечному кредиту.

Купить жилье можно в любой из 23 областей Украины или в городе Киев.

Процесс бронирования средств является финальным шагом перед непосредственной покупкой недвижимости. После подтверждения брони у поступающего есть ограниченное время на оформление сделки купли-продажи.

Расширение программы

Хотя сейчас приоритет отдается ветеранам и лицам с инвалидностью, Министерство развития общин и территорий совместно с международными партнерами работает над привлечением дополнительных средств. В ведомстве планируют в будущем расширить круг получателей ваучеров на другие категории ВПЛ, которые потеряли дома из-за оккупации.

Программа функционирует на базе Государственного реестра поврежденного и уничтоженного имущества (РПУИ).