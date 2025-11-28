Переселенцям в Україні даватимуть ваучери на квартиру: які умови та сума

Україна розширює підтримку житлом для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з тимчасово окупованих територій (ТОТ). Йдеться про те, що деякі родини зможуть отримати так званий житловий ваучер.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прем'єр-міністра України Юлії Свириденко у Telegram.

Коли стартує програма та яка сума ваучера

Згідно з інформацією очільниці уряду, в Україні розширюють підтримку житлом для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій.

Подати заяву на отримання так званого житлового ваучера можна буде:

з 1 грудня 2025 року;

через "Дію".

Його номінал - 2 мільйони гривень.

На кого розрахований житловий ваучер і що дозволяє

Свириденко розповіла, що подати заяву на житловий ваучер зможуть ВПО з ТОТ, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Повідомляється, що ваучер дозволяє:

придбати житло;

інвестувати у будівництво;

використати гроші, як перший внесок, чи погасити іпотеку.

При цьому механізм виплат буде уточнений Міністерством розвитку громад.

Яким є строк дії житлового ваучера

"Це - перший етап нової програми житлової допомоги для родин, чиї домівки залишилися на тимчасово окупованій території", - поділилась прем'єр-міністр України.

Вона пояснила також, що ваучер можна буде використати впродовж 5 років.

"Після придбання житла на нього діятиме 5-річна заборона на відчуження, щоб гарантувати цільове використання коштів", - додала Свириденко.

Хто саме може подати заяву на житловий ваучер

Очільниця уряду пояснила, що подати заяву на отримання житлового ваучера може внутрішньо переміщена особа, яка:

має статус учасника бойових дій (УБД) або особи з інвалідністю внаслідок війни (з 2014 року);

має підтверджене попереднє місце проживання на ТОТ;

має актуальну довідку ВПО з адресою фактичного проживання на підконтрольній Україні території;

не володіє сама, як і її сім'я, іншим житлом на підконтрольних територіях (за винятком непогашеної іпотеки чи житла в зоні бойових дій);

не отримувала житлової підтримки в інших програмах і не має чинних заяв у "єВідновленні".

"Паралельно ми шукаємо можливості розширити програму на інші категорії ВПО з тимчасово окупованих територій. Наша мета - щоб доступ до житла отримали якомога більше українських сімей, які втратили свої домівки через війну", - підсумувала прем'єр-міністр.

Публікація Свириденко (скриншот: t.me/svyrydenkoy)