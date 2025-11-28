Переселенцям в Україні даватимуть ваучери на квартиру: які умови та сума
Україна розширює підтримку житлом для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з тимчасово окупованих територій (ТОТ). Йдеться про те, що деякі родини зможуть отримати так званий житловий ваучер.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прем'єр-міністра України Юлії Свириденко у Telegram.
Коли стартує програма та яка сума ваучера
Згідно з інформацією очільниці уряду, в Україні розширюють підтримку житлом для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій.
Подати заяву на отримання так званого житлового ваучера можна буде:
- з 1 грудня 2025 року;
- через "Дію".
Його номінал - 2 мільйони гривень.
На кого розрахований житловий ваучер і що дозволяє
Свириденко розповіла, що подати заяву на житловий ваучер зможуть ВПО з ТОТ, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.
Повідомляється, що ваучер дозволяє:
- придбати житло;
- інвестувати у будівництво;
- використати гроші, як перший внесок, чи погасити іпотеку.
При цьому механізм виплат буде уточнений Міністерством розвитку громад.
Яким є строк дії житлового ваучера
"Це - перший етап нової програми житлової допомоги для родин, чиї домівки залишилися на тимчасово окупованій території", - поділилась прем'єр-міністр України.
Вона пояснила також, що ваучер можна буде використати впродовж 5 років.
"Після придбання житла на нього діятиме 5-річна заборона на відчуження, щоб гарантувати цільове використання коштів", - додала Свириденко.
Хто саме може подати заяву на житловий ваучер
Очільниця уряду пояснила, що подати заяву на отримання житлового ваучера може внутрішньо переміщена особа, яка:
- має статус учасника бойових дій (УБД) або особи з інвалідністю внаслідок війни (з 2014 року);
- має підтверджене попереднє місце проживання на ТОТ;
- має актуальну довідку ВПО з адресою фактичного проживання на підконтрольній Україні території;
- не володіє сама, як і її сім'я, іншим житлом на підконтрольних територіях (за винятком непогашеної іпотеки чи житла в зоні бойових дій);
- не отримувала житлової підтримки в інших програмах і не має чинних заяв у "єВідновленні".
"Паралельно ми шукаємо можливості розширити програму на інші категорії ВПО з тимчасово окупованих територій. Наша мета - щоб доступ до житла отримали якомога більше українських сімей, які втратили свої домівки через війну", - підсумувала прем'єр-міністр.
Публікація Свириденко (скриншот: t.me/svyrydenkoy)
