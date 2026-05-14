Житло для ветеранів і родин загиблих: Кабмін анонсував нові виплати

Уряд затвердив нову програму, за якою 2 100 ветеранів війни та родин загиблих військових отримають компенсації на придбання житла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністерки Юлії Свириденко у Telegram
Йдеться про українців з інвалідністю внаслідок війни I-II групи та родини полеглих захисників і захисниць. Загальний обсяг фінансування становить 5,67 млрд гривень.
Отримані кошти дозволять придбати власне житло вже цього року.
Окремо уряд спростив процедуру компенсацій на переобладнання авто для ветеранів з інвалідністю: документи можна подавати разом із заявою, а рішення ухвалюватимуть до п’яти днів після отримання пакета.
"Тепер разом із заявою можна одразу подати інформацію про витрати на переобладнання авто та реквізити банківського рахунку. Врегульовано випадки, коли людина проживає не за місцем офіційної реєстрації - у такому разі заяву необхідно переслати впродовж трьох днів" - заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
В Україні продовжують розширювати програми підтримки ветеранів та ветеранок - від житлових ініціатив до працевлаштування й пільгового кредитування.
Раніше ми повідомляли, що український ринок праці поступово адаптується до зростання кількості кандидатів зі статусом учасника бойових дій. Найбільше вакансій для ветеранів нині пропонують у сферах виробництва, логістики та робітничих спеціальностей, а зарплати в окремих вакансіях сягають 85 тисяч гривень.
Також із 1 травня ветерани-ВПО з окупованих територій отримали можливість бронювати кошти на нове житло через програму “єВідновлення” у Дія. Програма поширюється, зокрема, на учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни.
Окрім цього, нагадаємо, для військових і ветеранів продовжує діяти державна програма пільгового кредитування “єОселя”, яка дозволяє придбати житло за ставкою від 3% річних.