Общество Образование Деньги Изменения Экология

Жилье для ветеранов и семей погибших: Кабмин анонсировал новые выплаты

21:20 14.05.2026 Чт
2 мин
Государство запускает новые выплаты для ветеранов и семей погибших
aimg Валерия Абабина
Фото: Кабмин анонсировал выплаты для ветеранов и семей погибших (Getty Images)

Правительство утвердило новую программу, по которой 2 100 ветеранов войны и семей погибших военных получат компенсации на приобретение жилья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко в Telegram

Кому и как будут предоставлять выплаты

Речь идет об украинцах с инвалидностью вследствие войны I-II группы и семьях павших защитников и защитниц. Общий объем финансирования составляет 5,67 млрд гривен.

Полученные средства позволят приобрести собственное жилье уже в этом году.

Отдельно правительство упростило процедуру компенсаций на переоборудование авто для ветеранов с инвалидностью: документы можно подавать вместе с заявлением, а решение будут принимать до пяти дней после получения пакета.

"Теперь вместе с заявлением можно сразу подать информацию о расходах на переоборудование авто и реквизиты банковского счета. Урегулированы случаи, когда человек проживает не по месту официальной регистрации - в таком случае заявление необходимо переслать в течение трех дней", - заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Поддержка ветеранов после службы

В Украине продолжают расширять программы поддержки ветеранов и ветеранок - от жилищных инициатив до трудоустройства и льготного кредитования.

Ранее мы сообщали, что украинский рынок труда постепенно адаптируется к росту количества кандидатов со статусом участника боевых действий. Больше всего вакансий для ветеранов сейчас предлагают в сферах производства, логистики и рабочих специальностей, а зарплаты в отдельных вакансиях достигают 85 тысяч гривен.

Также с 1 мая ветераны-ВПЛ с оккупированных территорий получили возможность бронировать средства на новое жилье через программу "еВідновлення" в Дія. Программа распространяется, в частности, на участников боевых действий и людей с инвалидностью вследствие войны.

Кроме этого, напомним, для военных и ветеранов продолжает действовать государственная программа льготного кредитования "еОселя", которая позволяет приобрести жилье по ставке от 3% годовых.

