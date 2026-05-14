Жилье для ветеранов и семей погибших: Кабмин анонсировал новые выплаты

Кому и как будут предоставлять выплаты

Речь идет об украинцах с инвалидностью вследствие войны I-II группы и семьях павших защитников и защитниц. Общий объем финансирования составляет 5,67 млрд гривен.

Полученные средства позволят приобрести собственное жилье уже в этом году.

Отдельно правительство упростило процедуру компенсаций на переоборудование авто для ветеранов с инвалидностью: документы можно подавать вместе с заявлением, а решение будут принимать до пяти дней после получения пакета.

"Теперь вместе с заявлением можно сразу подать информацию о расходах на переоборудование авто и реквизиты банковского счета. Урегулированы случаи, когда человек проживает не по месту официальной регистрации - в таком случае заявление необходимо переслать в течение трех дней", - заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.