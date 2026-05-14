Жилье для ветеранов и семей погибших: Кабмин анонсировал новые выплаты

Правительство утвердило новую программу, по которой 2 100 ветеранов войны и семей погибших военных получат компенсации на приобретение жилья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко в Telegram
Речь идет об украинцах с инвалидностью вследствие войны I-II группы и семьях павших защитников и защитниц. Общий объем финансирования составляет 5,67 млрд гривен.
Полученные средства позволят приобрести собственное жилье уже в этом году.
Отдельно правительство упростило процедуру компенсаций на переоборудование авто для ветеранов с инвалидностью: документы можно подавать вместе с заявлением, а решение будут принимать до пяти дней после получения пакета.
"Теперь вместе с заявлением можно сразу подать информацию о расходах на переоборудование авто и реквизиты банковского счета. Урегулированы случаи, когда человек проживает не по месту официальной регистрации - в таком случае заявление необходимо переслать в течение трех дней", - заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
В Украине продолжают расширять программы поддержки ветеранов и ветеранок - от жилищных инициатив до трудоустройства и льготного кредитования.
Ранее мы сообщали, что украинский рынок труда постепенно адаптируется к росту количества кандидатов со статусом участника боевых действий. Больше всего вакансий для ветеранов сейчас предлагают в сферах производства, логистики и рабочих специальностей, а зарплаты в отдельных вакансиях достигают 85 тысяч гривен.
Также с 1 мая ветераны-ВПЛ с оккупированных территорий получили возможность бронировать средства на новое жилье через программу "еВідновлення" в Дія. Программа распространяется, в частности, на участников боевых действий и людей с инвалидностью вследствие войны.
Кроме этого, напомним, для военных и ветеранов продолжает действовать государственная программа льготного кредитования "еОселя", которая позволяет приобрести жилье по ставке от 3% годовых.