Жителів Вінниці попередили про відключення: де сьогодні не буде води та світла (адреси)

Про що необхідно пам'ятати водіям

Громадянам повідомили, що сьогодні - у середу, 24 грудня - зусилля комунальних служб Вінниці, спрямовані, зокрема, на виконання протиожеледних заходів.

Згідно з інформацією відділу оперативного реагування "Цілодобова варта", з ночі до прибирання доріг задіяно близько 30 одиниць спецтехніки.

Щоб не створювати перешкод для її роботи, водіїв закликають:

суворо дотримуватися правил паркування;

не залишати автомобілі обабіч доріг.

Де у Вінниці сьогодні може не бути води

Місцевим мешканцям повідомили, що на сьогодні заплановано також низку ремонтних заходів на інженерних комунікаціях міста.

Уточнюється, що бригади КП "Вінницяоблводоканал" лагодитимуть водогони за такими адресами:

вул. Соборна, 79;

вул. Богдана Ступки, 21;

перехрестя просп. Юності - вул. Келецька;

просп. Юності, 16.

"Водопостачання відновлять одразу по завершенні робіт", - зауважили у міській раді.

Крім того, у КП "Вінницяміськтеплоенерго" попередили про тимчасове призупинення подачі гарячої та холодної води за адресами:

просп. Космонавтів, 5;

вул. Павла Тичини, 21.

Гарячої води не буде також за адресою: вул. Магістратська, 54.

"Причина - ремонтні роботи на індивідуальних теплопунктах", - пояснили українцям.

Де заплановані тимчасові відключення світла

У "Вінницьких міських електромережах" попередили громадян про тимчасові відключення світла на провулках Скіфських і таких вулицях:

Олексія Миргородського;

Заньковецької;

Скіфська;

Панаса Мирного;

Магістратська, 36-76;

Грушевського;

Архітектора Артинова.

"Причина - планові заходи на мережах", - розповіли у прес-службі міськради.

Мешканцям Вінниці нагадали також, що впродовж 24 грудня в усіх областях України діють графіки погодинних відключень електроенергії - через наслідки чергової атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури.

Ознайомитися із ними можна на офіційних ресурсах обленерго.

Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:

на офіційному сайті - у розділі онлайн графік погодинних відключень - за допомогою пошуку по адресі можна побачити заплановані відключення (також доступний пошук по ЕІС коду та особовому рахунку);

у чат-боті у Telegram;

у чат-боті у Viber;

в особистому кабінеті на сайті АТ "Вінницяобленерго".

Крім того, у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.