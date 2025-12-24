Жителів Вінниці попередили про відключення: де сьогодні не буде води та світла (адреси)

На сьогодні, 24 грудня, у Вінниці запланували низку ремонтних заходів. Через це у декого з мешканців міста можуть бути відсутні холодна й гаряча вода, а також електроенергія.
Громадянам повідомили, що сьогодні - у середу, 24 грудня - зусилля комунальних служб Вінниці, спрямовані, зокрема, на виконання протиожеледних заходів.
Згідно з інформацією відділу оперативного реагування "Цілодобова варта", з ночі до прибирання доріг задіяно близько 30 одиниць спецтехніки.
Щоб не створювати перешкод для її роботи, водіїв закликають:
Місцевим мешканцям повідомили, що на сьогодні заплановано також низку ремонтних заходів на інженерних комунікаціях міста.
Уточнюється, що бригади КП "Вінницяоблводоканал" лагодитимуть водогони за такими адресами:
"Водопостачання відновлять одразу по завершенні робіт", - зауважили у міській раді.
Крім того, у КП "Вінницяміськтеплоенерго" попередили про тимчасове призупинення подачі гарячої та холодної води за адресами:
Гарячої води не буде також за адресою: вул. Магістратська, 54.
"Причина - ремонтні роботи на індивідуальних теплопунктах", - пояснили українцям.
У "Вінницьких міських електромережах" попередили громадян про тимчасові відключення світла на провулках Скіфських і таких вулицях:
"Причина - планові заходи на мережах", - розповіли у прес-службі міськради.
Мешканцям Вінниці нагадали також, що впродовж 24 грудня в усіх областях України діють графіки погодинних відключень електроенергії - через наслідки чергової атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури.
Ознайомитися із ними можна на офіційних ресурсах обленерго.
Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:
Крім того, у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.
