Жителей Винницы предупредили об отключениях: где сегодня не будет воды и света (адреса)

На сегодня, 24 декабря, в Виннице запланировали ряд ремонтных мероприятий. Из-за этого у некоторых жителей города могут отсутствовать холодная и горячая вода, а также электроэнергия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Винницкого городского совета.
Гражданам сообщили, что сегодня - в среду, 24 декабря - усилия коммунальных служб Винницы, направлены, в частности, на выполнение противогололедных мероприятий.
Согласно информации отдела оперативного реагирования "Цілодобова варта", с ночи в уборке дорог задействовано около 30 единиц спецтехники.
Чтобы не создавать препятствий для ее работы, водителей призывают:
Местным жителям сообщили, что на сегодня запланирован также ряд ремонтных мероприятий на инженерных коммуникациях города.
Уточняется, что бригады КП "Винницаоблводоканал" будут чинить водопроводы по следующим адресам:
"Водоснабжение восстановят сразу по завершении работ", - отметили в городском совете.
Кроме того, в КП "Винницагортеплоэнерго" предупредили о временном приостановлении подачи горячей и холодной воды по адресам:
Горячей воды не будет также по адресу: ул. Магистратская, 54.
"Причина - ремонтные работы на индивидуальных теплопунктах", - объяснили украинцам.
В "Винницких городских электросетях" предупредили граждан о временных отключениях света на переулках Скифских и таких улицах:
"Причина - плановые мероприятия на сетях", - рассказали в пресс-службе горсовета.
Жителям Винницы напомнили также, что в течение 24 декабря во всех областях Украины действуют графики почасовых отключений электроэнергии - из-за последствий очередной атаки на объекты энергетической инфраструктуры.
Ознакомиться с ними можно на официальных ресурсах облэнерго.
Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:
Кроме того, в разделе "График почасовых отключений" опубликован ориентировочный график ГПО и информацию об очередях графика почасовых отключений.
