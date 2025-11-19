Жителів Тернополя просять негайно зачинити вікна й не виходити надвір: що сталось

Після чергової масованої атаки РФ заходу України, Тернопільська обласна державна (військова) адміністрація просить мешканців і гостей Тернополя зачинити вікна й за можливості - не виходити з дому.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ОВА у Facebook.

Що відомо про ситуацію в Тернополі після ворожої атаки

Згідно з інформацією обласної державної (військової) адміністрації - за попередньою оперативною інформацією - вміст хлору в повітрі у Тернополі перевищено в 6 разів.

"По можливості не виходьте з дому, зачиніть вікна. Бережіть себе та своїх рідних", - наголосили в ОВА.

Попередження Тернопільської ОДА (скриншот: facebook.com/oda.te.gov.ua)

Тим часом міський голова Сергій Надал розповів, що "через атаку російських терористів є влучання в житлові будинки".

"Є поранені та загиблі", - додав посадовець.

Крім того, він попросив усіх жителів масиву "Сонячний" зачинити вікна, "доки ще триває гасіння пожежі".

"Зараз визначається потреба в плівці, будматеріалах, поселенні. Згодом ми цю всю інформацію дамо. Також повідомимо, якщо буде потрібна допомога. Наразі на місцях влучать працюють спеціальні служби", - підсумував очільник Тернополя.

Дещо раніше Надал розповів також, що "вбивці вдарили по місту ракетами й шахедами". Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено будівлі й житлові будинки.

У зв'язку із ракетною атакою на Тернопіль повідомлялось, що "тимчасово можливе ускладнення руху громадського транспорту на масиві "Сонячний".

Станом на 09:52 19 листопада тривав, зокрема, розбір завалів у будинку на вулиці Стуса, 8.

Дещо згодом начальник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода у коментарі щодо поточної ситуації в місті повідомив, що цей обстріл - велика трагедія для Тернополя.

"Ми є свідками не просто обстрілу... Велика трагедія для нашого міста Тернополя. Тому що ворог цілеспрямовано, очевидно, цілив у житлові будинки... Ви самі бачите, які руйнування... І зараз основне завдання - врятувати тих, хто може ще перебувати під завалами", - поділився посадовець.

Він нагадав також, що поруч знаходиться завод "Оріон" (акціонерне товариство "Тернопільський радіозавод "Оріон" спеціалізується на виробництві засобів радіозв’язку та іншої радіотехнічної продукції спеціального призначення).

"Є влучання також і в промислові певні там склади", - зауважив Негода.

З огляду на це він звернувся до людей і попросив тернополян, які перебувають "в цій зоні", позачиняти вікна.

"Тому що є перевищення токсичних матеріалів у повітрі. Це - для всіх велике прохання. Це - обов'язково", - наголосив очільник ОВА.