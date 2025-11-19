Жителів Тернополя просять негайно зачинити вікна й не виходити надвір: що сталось
Після чергової масованої атаки РФ заходу України, Тернопільська обласна державна (військова) адміністрація просить мешканців і гостей Тернополя зачинити вікна й за можливості - не виходити з дому.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ОВА у Facebook.
Що відомо про ситуацію в Тернополі після ворожої атаки
Згідно з інформацією обласної державної (військової) адміністрації - за попередньою оперативною інформацією - вміст хлору в повітрі у Тернополі перевищено в 6 разів.
"По можливості не виходьте з дому, зачиніть вікна. Бережіть себе та своїх рідних", - наголосили в ОВА.
Попередження Тернопільської ОДА (скриншот: facebook.com/oda.te.gov.ua)
Тим часом міський голова Сергій Надал розповів, що "через атаку російських терористів є влучання в житлові будинки".
"Є поранені та загиблі", - додав посадовець.
Крім того, він попросив усіх жителів масиву "Сонячний" зачинити вікна, "доки ще триває гасіння пожежі".
"Зараз визначається потреба в плівці, будматеріалах, поселенні. Згодом ми цю всю інформацію дамо. Також повідомимо, якщо буде потрібна допомога. Наразі на місцях влучать працюють спеціальні служби", - підсумував очільник Тернополя.
Дещо раніше Надал розповів також, що "вбивці вдарили по місту ракетами й шахедами". Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено будівлі й житлові будинки.
У зв'язку із ракетною атакою на Тернопіль повідомлялось, що "тимчасово можливе ускладнення руху громадського транспорту на масиві "Сонячний".
Станом на 09:52 19 листопада тривав, зокрема, розбір завалів у будинку на вулиці Стуса, 8.
Дещо згодом начальник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода у коментарі щодо поточної ситуації в місті повідомив, що цей обстріл - велика трагедія для Тернополя.
"Ми є свідками не просто обстрілу... Велика трагедія для нашого міста Тернополя. Тому що ворог цілеспрямовано, очевидно, цілив у житлові будинки... Ви самі бачите, які руйнування... І зараз основне завдання - врятувати тих, хто може ще перебувати під завалами", - поділився посадовець.
Він нагадав також, що поруч знаходиться завод "Оріон" (акціонерне товариство "Тернопільський радіозавод "Оріон" спеціалізується на виробництві засобів радіозв’язку та іншої радіотехнічної продукції спеціального призначення).
"Є влучання також і в промислові певні там склади", - зауважив Негода.
З огляду на це він звернувся до людей і попросив тернополян, які перебувають "в цій зоні", позачиняти вікна.
"Тому що є перевищення токсичних матеріалів у повітрі. Це - для всіх велике прохання. Це - обов'язково", - наголосив очільник ОВА.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що вночі та вранці 19 листопада російські окупанти запустили по Україні 48 ракет та 470 дронів різних типів.
Від атак ворога загинуло щонайменше дев'ять цивільних, десятки людей отримали поранення. Є руйнування та пошкодження.
Під час комбінованого удару по Україні в ніч на 19 листопада РФ атакувала не лише Тернопіль, де було пошкоджено та частково зруйновано кілька багатоповерхових будинків.
Росіяни також атакували енергетику в Івано-Франківській області. Пошкодження енергетичного об'єкта та пожежа фіксувалися й у Львівській області, де вибухи пролунали вночі.
У Харкові станом на ранок було відомо, що вже 46 осіб отримали поранення або травми через удар росіян. Пошкоджено 16 багатоповерхівок, школу, станцію швидкої допомоги та інші будівлі, зруйновано супермаркет.