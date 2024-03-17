Жителів Сумської області закликали не вірити фейкам про наступ росіян

У заяві адміністрації наголошується, що Сили оборони готові до будь-яких викликів, і "в разі потреби дадуть гідну відсіч ворогу".

"Тому закликаємо жителів Сумщини не піддаватися панічним настроям, не вірити у фейки щодо можливого наступу російських військ на Сумщину", - йдеться в публікації.

Також в ОВА закликають довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Крім того, в адміністрації нагадали про важливість не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, пам'ятати про правила "інформ-тиші".

Евакуація жителів прикордоння в Сумській області

Разом з тим в ОВА знову закликали жителів прикордонних населених пунктів потурбуватися про свою безпеку та евакуюватися через російські обстріли.

В адміністрації просять зв'язуватися щодо цього питання з головами громад та старостами на місцях.

"Виїжджайте в безпечні місця, подбайте про себе та своїх рідних", - додали в ОВА.

Російські ДРГ та обстріли прикордоння України

Нагадаємо, як розповідав колишній командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв, на території Росії ворог утримує угруповання загальною чисельністю 20 тисяч осіб, які постійно ведуть розвідку й здійснюють обстріли прикордонних районів. Зокрема активно нарощують інженерно-фортифікаційне обладнання місцевості.

За словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, ворог й надалі використовує диверсантів, які намагаються зайти на нашу територію. Найактивнішим напрямком для ДРГ залишається Сумська область. Втім, випадки їх викриття не припиняються також у Харківській та Чернігівській областях.

Також 14 березня спікер ДПСУ заявив, що ситуація на кордоні з Білоруссю повністю контрольована. Водночас залишається загроза з боку ДРГ з території Росії.

Зазначимо також, що останніми тижнями війська РФ посилили обстріли прикордонних територій України. Зокрема, окупанти активно обстрілюють Сумську область та саме місто Суми.

Так, сьогодні стало відомо, що росіяни розбомбили центр селища Велика Писарівка Сумської області, там за останніми даними загинула людина, і ще одна отримала поранення. Військові та місцева влада закликають жителів прикордонних територій евакуюватися у безпечніші місця.

Додамо також, що ще в лютому начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко спростував фейк про нібито наступ росіян на півночі України.